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"Найсолодша дитина у світі". Ivan NAVI вперше показав обличчя 4-місячного сина (фото)

П'ятниця 22 грудня 2023 21:38
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"Найсолодша дитина у світі". Ivan NAVI вперше показав обличчя 4-місячного сина (фото) Ivan NAVI із сином (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

22 грудня сину українського співака Ivan NAVI виповнилося чотири місяці. З цієї нагоди зірковий батько показав зворушливі сімейні світлини, на яких видно обличчя малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Як виглядає син Ivan NAVI

У виконавця народився первісток 23 серпня, однак його обличчя подружжя не показувало громадськості. А цього разу пара вирішила зробила виняток.

На знімках, які запостив артист у своїх соцмережах, він тримає нащадка на руках, а той йому щиро посміхається.

&quot;Найсолодша дитина у світі&quot;. Ivan NAVI вперше показав обличчя 4-місячного сина (фото)&quot;Найсолодша дитина у світі&quot;. Ivan NAVI вперше показав обличчя 4-місячного сина (фото)

Ivan NAVI із сином (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)

"Дарусику сьогодні чотири місяці. Найсолодша дитина в світі", - підписав світлини співак.

Дружина Ivan NAVI також опублікувала кадр із сімейної фотосесії.

На ньому вся родина позує біля новорічної ялинки.

&quot;Найсолодша дитина у світі&quot;. Ivan NAVI вперше показав обличчя 4-місячного сина (фото)

Ivan NAVI із сином та дружиною (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)

Нагадаємо, звістка про те, що в автора хіта "Тимчасовий релакс" народився первісток, стала справжньою неочікуваністю для його прихильників. Адже до цього він не ділився своїм особистим життям.

Його кохану звати Романія. Вона є хірургом-стоматологом. Пара вже багато років разом.

Нещодавно ми розповідали, що відомий український співак і TikTok-блогерка вперше стануть батьками.

Також Анна Кошмал показала обличчя чоловіка, якого приховує від усіх вже 6 років.

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