"Найсолодша дитина у світі". Ivan NAVI вперше показав обличчя 4-місячного сина (фото)
22 грудня сину українського співака Ivan NAVI виповнилося чотири місяці. З цієї нагоди зірковий батько показав зворушливі сімейні світлини, на яких видно обличчя малюка.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
Як виглядає син Ivan NAVI
У виконавця народився первісток 23 серпня, однак його обличчя подружжя не показувало громадськості. А цього разу пара вирішила зробила виняток.
На знімках, які запостив артист у своїх соцмережах, він тримає нащадка на руках, а той йому щиро посміхається.
Ivan NAVI із сином (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)
"Дарусику сьогодні чотири місяці. Найсолодша дитина в світі", - підписав світлини співак.
Дружина Ivan NAVI також опублікувала кадр із сімейної фотосесії.
На ньому вся родина позує біля новорічної ялинки.
Ivan NAVI із сином та дружиною (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)
Нагадаємо, звістка про те, що в автора хіта "Тимчасовий релакс" народився первісток, стала справжньою неочікуваністю для його прихильників. Адже до цього він не ділився своїм особистим життям.
Його кохану звати Романія. Вона є хірургом-стоматологом. Пара вже багато років разом.
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