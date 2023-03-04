ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Новина українською →
Суббота 04 марта 2023 22:25
5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной Какие вещи будут в моде весной 2023 года (фото: instagram)
Автор: Светлана Мащенко

Модные вещи этой весной могут несколько вас удивить, но стилисты говорят, что без них вам вряд ли удастся "попасть в тренды".

О моде весны 2023 года рассказала стилист Наталья Москаленко в Instagram. Она назвала 5 вещей, которые следует приобрести.

Широкие багги джинсы

Такие джинсы - хитяра этого сезона. Они имеют заниженную посадку и широкий крой брюк, очень хорошо сочетается с женственными кардиганами и топами.

5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Укороченный тренч

Такой тренч - классная альтернатива вездесущим бомберам на теплую погоду. А еще они немного напоминают хулиганскую косуху.

5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Прозрачное платье из кружева или сетки

Это платье прекрасно комбинируется с леггинсами и брюками.

5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Обувь из металлизированной кожи

Обувь "под золото" или "под серебро" - очень актуальна в этом сезоне. Это могут быть, как балетки, так и туфли-лодочки, но такая пара сделает повседневные аутфиты интересными и трендовыми.

5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Серый костюм с брюками или юбкой

Стилист говорит, что именно серый среди костюмов - фаворит этой весны.

5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раньше мы писали о 5 вещах, которые нужно приобрести в свой шкаф этой весной.

Также читайте, о лучших романтических вещах весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы.

Читайте РБК-Украина в Google News
мода стилист