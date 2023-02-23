Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы
Весной 2023 года среди модных трендов романтические наряды и аксессуары, которые сделают образ каждой модницы очень женственным.
Вдохновляющей фотоподборкой поделилась в Instagram стилист Анна Леканова.
Объемные цветы
Они могут быть частью одежды, например обрамлять декольте, украшать плечо, или шею, являясь частью чокера.
Форма сердца
Такой элемент может использоваться в украшениях – серьгах, цепочках. Сумочки в форме сердца также актуальны, а также вырезы-сердца на одежде.
Банты
Банты так же должны быть заметны, как в одежде, так и в аксессуарах – например, для волос.
Рюши и воланы
Объемные складки должны контрастировать с вашим образом или быть его продолжением. Не стесняйтесь – чем ярче контраст, тем лучше.
Полупрозрачные ткани
Полупрозрачность опять же в трендах. Важно, чтобы образ не был пошлым, ведь тогда о романтичности можно будет забыть.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
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