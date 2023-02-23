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Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы

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Четверг 23 февраля 2023 19:01
Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы Какие вещи будут модными весной 2023 года (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Весной 2023 года среди модных трендов романтические наряды и аксессуары, которые сделают образ каждой модницы очень женственным.

Вдохновляющей фотоподборкой поделилась в Instagram стилист Анна Леканова.

Объемные цветы

Они могут быть частью одежды, например обрамлять декольте, украшать плечо, или шею, являясь частью чокера.

Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницыЛучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы

Форма сердца

Такой элемент может использоваться в украшениях – серьгах, цепочках. Сумочки в форме сердца также актуальны, а также вырезы-сердца на одежде.

Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницыЛучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы

Банты

Банты так же должны быть заметны, как в одежде, так и в аксессуарах – например, для волос.

Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницыЛучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы

Рюши и воланы

Объемные складки должны контрастировать с вашим образом или быть его продолжением. Не стесняйтесь – чем ярче контраст, тем лучше.

Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницыЛучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы

Полупрозрачные ткани

Полупрозрачность опять же в трендах. Важно, чтобы образ не был пошлым, ведь тогда о романтичности можно будет забыть.

Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

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