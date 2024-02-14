Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозе
14 февраля отмечают День Валентина. В этот праздник принято признаваться в любви второй половинке, а также поздравлять коллег и друзей, и желать им обрести счастье.
Самыми красивыми поздравлениями с Днем влюбленных делится РБК-Украина (проект Styler).
Поздравления с Днем Валентина
***
Я хочу сделать тебя самым счастливым человеком на этой земле!
Хочу каждую минуту наслаждаться тобой
и хочу отдать всю свою нежность, теплоту, заботу, ласку…
Я люблю тебя!
***
Милый мой, без тебя мое сердце было холодной льдинкой,
моя душа никогда не видела света... Но ты растопил мое сердце,
унес его себе и сам стал им. Ты мне нужен, как воздух, я увядаю без тебя,
как цветок без воды. Ты моя жизнь, мой лучик света. Я люблю тебя!
Так сильно, так безумно! Ты - вся моя жизнь, и я без тебя просто не могу!
***
Я люблю тебя каждыми секундами, минутами, часами, днями и ночами.
Неделями, месяцами, годами и веками... Мы нашли друг друга
среди миллиона, и теперь мы две половинки одного большого сердца.
Если ты так не считаешь, то я не смогу больше жить,
ибо сердце не может биться только наполовину.
Поздравления с Днем Валентина (фото: vitanniachko.com.ua)
***
Даже если я когда-то
Этого не говорю,
Знай, что я тебя безумно,
Очень искренне люблю.
С Днем влюбленных поздравляю.
В такт сердца наши стучат,
И часы, когда мы вместе,
Очень-очень быстро мчат.
На Земле, такой огромной,
Встретились мы ведь не зря.
Ты всех ближе и дороже,
Всех любимей для меня.
***
Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты - моя любовь!
В этот день февральский
Праздник наш с тобой.
Держи мое сердечко,
А мне свое открой!
Я тебе желаю
Всех счастливей быть,
За хвост ловить удачу
И меня любить!
***
С Днем влюбленных поздравляем!
Чувств Вам искренних желаем,
Счастья, нежности, добра,
Жизнь счастливой чтоб была!
Берегите нежность чувств,
Прочь гоните ссоры, грусть,
Наслаждайтесь счастьем Вашим,
Будет пусть оно лишь слаще!
Поздравление с Днем Валентина (фото: chas.news)
***
В день любви - любви желаю.
С Днем влюбленных поздравляю!
Без любви, как ни крути,
Ни родиться, ни расти.
Без любви работа - в тягость,
Даже отдых - суета.
Без любви какая радость?
Так, не жизнь, а маета.
Круглый год, во всем, везде
Любви желаю я тебе
***
Всех влюбленных поздравляю
С этим праздником любви!
Чувства пусть не угасают,
Будут помыслы чисты,
Счастье пусть переполняет,
А невзгоды все уйдут,
И ваш дом не покидают
Мир, гармония, уют!
***
Над землей Амур летает,
Несмотря на холода.
С Днем святого Валентина!
Будьте счастливы всегда.
Сердце будет пусть горячим,
Не боясь зимы и льда.
Не смущайтесь, признавайтесь,
И любовь вам скажет "да"!
Поздравление с Днем Валентина (фото: kryvyrih)
***
Поздравляю с Днем влюблённых!
Пусть в глазах цветет весна,
Будет много дней веселых,
Счастью станет не до сна.
Пусть в объятиях самых близких
Каждый день легко проходит,
И везение продлится,
И пусть дышится свободно!
***
С Днем влюбленных поздравляю
От души тебя сейчас!
Чувств лишь искренних желаю,
Ты люби, как в первый раз,
Пусть тебя накроет радость,
С ней удача пусть придет,
С половинкою твоею
Счастье вас большое ждет!
***
Слова любви к тебе летят
Волшебной Валентинкой
И солнце в небе февраля
Застыло зимней льдинкой.
И звезды, солнце и зарю
Дарю тебе сердечно.
Ты знай, что я тебя люблю
Всегда. Безмерно. Вечно.
Поздравление с Днем Валентина (фото: chas.news)
***
Настоящая любовь не терпит лжи, фальши, ревности, обид и унижений. Она не подчиняет, а дарит свободу полета, она не приносит боли, а исцеляет любые душевные раны, она не держит зла, а все прощает. Желаю Вам только истинной, красивой и взаимной любви. С Днем влюбленных!
***
Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни все удавалось, чтобы всегда был нужен и любимый человек.
***
Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтобы всегда были греющие руки, губы, которые целовали бы и душа, которая любила бы. Простите любовь и получайте. С Днем Святого Валентина!
Поздравления с Днем Валентина (фото: vitanniachko.com.ua)
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