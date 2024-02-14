Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозе

14 февраля отмечают День Валентина. В этот праздник принято признаваться в любви второй половинке, а также поздравлять коллег и друзей, и желать им обрести счастье.

Поздравления с Днем Валентина

***

Я хочу сделать тебя самым счастливым человеком на этой земле!

Хочу каждую минуту наслаждаться тобой

и хочу отдать всю свою нежность, теплоту, заботу, ласку…

Я люблю тебя!

***

Милый мой, без тебя мое сердце было холодной льдинкой,

моя душа никогда не видела света... Но ты растопил мое сердце,

унес его себе и сам стал им. Ты мне нужен, как воздух, я увядаю без тебя,

как цветок без воды. Ты моя жизнь, мой лучик света. Я люблю тебя!

Так сильно, так безумно! Ты - вся моя жизнь, и я без тебя просто не могу!

***

Я люблю тебя каждыми секундами, минутами, часами, днями и ночами.

Неделями, месяцами, годами и веками... Мы нашли друг друга

среди миллиона, и теперь мы две половинки одного большого сердца.

Если ты так не считаешь, то я не смогу больше жить,

ибо сердце не может биться только наполовину.

Поздравления с Днем Валентина (фото: vitanniachko.com.ua)

***

Даже если я когда-то

Этого не говорю,

Знай, что я тебя безумно,

Очень искренне люблю.



С Днем влюбленных поздравляю.

В такт сердца наши стучат,

И часы, когда мы вместе,

Очень-очень быстро мчат.



На Земле, такой огромной,

Встретились мы ведь не зря.

Ты всех ближе и дороже,

Всех любимей для меня.

***

Ты щекочешь нервы,

Будоражишь кровь!

Ты волнуешь душу,

Ты - моя любовь!



В этот день февральский

Праздник наш с тобой.

Держи мое сердечко,

А мне свое открой!



Я тебе желаю

Всех счастливей быть,

За хвост ловить удачу

И меня любить!

***

С Днем влюбленных поздравляем!

Чувств Вам искренних желаем,

Счастья, нежности, добра,

Жизнь счастливой чтоб была!



Берегите нежность чувств,

Прочь гоните ссоры, грусть,

Наслаждайтесь счастьем Вашим,

Будет пусть оно лишь слаще!

Поздравление с Днем Валентина (фото: chas.news)

***

В день любви - любви желаю.

С Днем влюбленных поздравляю!

Без любви, как ни крути,

Ни родиться, ни расти.

Без любви работа - в тягость,

Даже отдых - суета.

Без любви какая радость?

Так, не жизнь, а маета.

Круглый год, во всем, везде

Любви желаю я тебе

***

Всех влюбленных поздравляю

С этим праздником любви!

Чувства пусть не угасают,

Будут помыслы чисты,

Счастье пусть переполняет,

А невзгоды все уйдут,

И ваш дом не покидают

Мир, гармония, уют!

***

Над землей Амур летает,

Несмотря на холода.

С Днем святого Валентина!

Будьте счастливы всегда.



Сердце будет пусть горячим,

Не боясь зимы и льда.

Не смущайтесь, признавайтесь,

И любовь вам скажет "да"!

Поздравление с Днем Валентина (фото: kryvyrih)

***

Поздравляю с Днем влюблённых!

Пусть в глазах цветет весна,

Будет много дней веселых,

Счастью станет не до сна.



Пусть в объятиях самых близких

Каждый день легко проходит,

И везение продлится,

И пусть дышится свободно!

***

С Днем влюбленных поздравляю

От души тебя сейчас!

Чувств лишь искренних желаю,

Ты люби, как в первый раз,

Пусть тебя накроет радость,

С ней удача пусть придет,

С половинкою твоею

Счастье вас большое ждет!

***

Слова любви к тебе летят

Волшебной Валентинкой

И солнце в небе февраля

Застыло зимней льдинкой.



И звезды, солнце и зарю

Дарю тебе сердечно.

Ты знай, что я тебя люблю

Всегда. Безмерно. Вечно.

Поздравление с Днем Валентина (фото: chas.news)

***

Настоящая любовь не терпит лжи, фальши, ревности, обид и унижений. Она не подчиняет, а дарит свободу полета, она не приносит боли, а исцеляет любые душевные раны, она не держит зла, а все прощает. Желаю Вам только истинной, красивой и взаимной любви. С Днем влюбленных!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни все удавалось, чтобы всегда был нужен и любимый человек.

***

Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтобы всегда были греющие руки, губы, которые целовали бы и душа, которая любила бы. Простите любовь и получайте. С Днем Святого Валентина!

Поздравления с Днем Валентина (фото: vitanniachko.com.ua)