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Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозе

Среда 14 февраля 2024 07:03
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Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозе Как поздравить любимого человека (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

14 февраля отмечают День Валентина. В этот праздник принято признаваться в любви второй половинке, а также поздравлять коллег и друзей, и желать им обрести счастье.

Самыми красивыми поздравлениями с Днем влюбленных делится РБК-Украина (проект Styler).

Поздравления с Днем Валентина

***

Я хочу сделать тебя самым счастливым человеком на этой земле!
Хочу каждую минуту наслаждаться тобой
и хочу отдать всю свою нежность, теплоту, заботу, ласку…
Я люблю тебя!

***

Милый мой, без тебя мое сердце было холодной льдинкой,
моя душа никогда не видела света... Но ты растопил мое сердце,
унес его себе и сам стал им. Ты мне нужен, как воздух, я увядаю без тебя,
как цветок без воды. Ты моя жизнь, мой лучик света. Я люблю тебя!
Так сильно, так безумно! Ты - вся моя жизнь, и я без тебя просто не могу!

***

Я люблю тебя каждыми секундами, минутами, часами, днями и ночами.
Неделями, месяцами, годами и веками... Мы нашли друг друга
среди миллиона, и теперь мы две половинки одного большого сердца.
Если ты так не считаешь, то я не смогу больше жить,
ибо сердце не может биться только наполовину.

Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозеПоздравления с Днем Валентина (фото: vitanniachko.com.ua)

***

Даже если я когда-то
Этого не говорю,
Знай, что я тебя безумно,
Очень искренне люблю.

С Днем влюбленных поздравляю.
В такт сердца наши стучат,
И часы, когда мы вместе,
Очень-очень быстро мчат.

На Земле, такой огромной,
Встретились мы ведь не зря.
Ты всех ближе и дороже,
Всех любимей для меня.

***

Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты - моя любовь!

В этот день февральский
Праздник наш с тобой.
Держи мое сердечко,
А мне свое открой!

Я тебе желаю
Всех счастливей быть,
За хвост ловить удачу
И меня любить!

***

С Днем влюбленных поздравляем!
Чувств Вам искренних желаем,
Счастья, нежности, добра,
Жизнь счастливой чтоб была!

Берегите нежность чувств,
Прочь гоните ссоры, грусть,
Наслаждайтесь счастьем Вашим,
Будет пусть оно лишь слаще!

Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозеПоздравление с Днем Валентина (фото: chas.news)

***

В день любви - любви желаю.
С Днем влюбленных поздравляю!
Без любви, как ни крути,
Ни родиться, ни расти.
Без любви работа - в тягость,
Даже отдых - суета.
Без любви какая радость?
Так, не жизнь, а маета.
Круглый год, во всем, везде
Любви желаю я тебе

***

Всех влюбленных поздравляю
С этим праздником любви!
Чувства пусть не угасают,
Будут помыслы чисты,
Счастье пусть переполняет,
А невзгоды все уйдут,
И ваш дом не покидают
Мир, гармония, уют!

***

Над землей Амур летает,
Несмотря на холода.
С Днем святого Валентина!
Будьте счастливы всегда.

Сердце будет пусть горячим,
Не боясь зимы и льда.
Не смущайтесь, признавайтесь,
И любовь вам скажет "да"!

Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозеПоздравление с Днем Валентина (фото: kryvyrih)

***

Поздравляю с Днем влюблённых!
Пусть в глазах цветет весна,
Будет много дней веселых,
Счастью станет не до сна.

Пусть в объятиях самых близких
Каждый день легко проходит,
И везение продлится,
И пусть дышится свободно!

***

С Днем влюбленных поздравляю
От души тебя сейчас!
Чувств лишь искренних желаю,
Ты люби, как в первый раз,
Пусть тебя накроет радость,
С ней удача пусть придет,
С половинкою твоею
Счастье вас большое ждет!

***

Слова любви к тебе летят
Волшебной Валентинкой
И солнце в небе февраля
Застыло зимней льдинкой.

И звезды, солнце и зарю
Дарю тебе сердечно.
Ты знай, что я тебя люблю
Всегда. Безмерно. Вечно.

Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозеПоздравление с Днем Валентина (фото: chas.news)

***

Настоящая любовь не терпит лжи, фальши, ревности, обид и унижений. Она не подчиняет, а дарит свободу полета, она не приносит боли, а исцеляет любые душевные раны, она не держит зла, а все прощает. Желаю Вам только истинной, красивой и взаимной любви. С Днем влюбленных!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни все удавалось, чтобы всегда был нужен и любимый человек.

***

Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтобы всегда были греющие руки, губы, которые целовали бы и душа, которая любила бы. Простите любовь и получайте. С Днем Святого Валентина!

Самые красивые поздравления с Днем влюбленных в картинках, стихах и прозеПоздравления с Днем Валентина (фото: vitanniachko.com.ua)

Раньше мы писали о лучших подарках в День святого Валентина до 1000 грн.

Читайте также о том, как приготовить романтическое печенье ко Дню Валентина.

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