Найкрасивіші привітання із Днем закоханих у картинках, віршах та прозі

14 лютого відзначають День Валентина. У це свято заведено зізнаватись у коханні другій половинці, а також вітати колег і друзів, й бажати їм знайти своє щастя.

Привітання із Днем Валентина

***

Я хочу зробити тебе найщасливішим чоловіком на цій землі!

Хочу кожну хвилину насолоджуватися тобою

і хочу віддати всю свою ніжність, теплоту, турботу, ласку ...

Я кохаю тебе!

***

Ти найрідніша і найкоханіша людина на світі.

Коли тебе довго немає поруч, світ стає нецікавим.

А коли ти зі мною - щасливішої людини немає на білому світі.

Ти повітря, яким я дихаю і без якого не можу прожити ні секунди.

Я люблю тебе більше і сильніше за всіх на світі!

***

Милий мій, без тебе моє серце було холодною крижинкою,

моя душа ніколи не бачила світла ... Але ти розтопив моє серце,

забрав його собі і сам став ним. Ти мені потрібен, як повітря, я в'яну без тебе, як квітка без води. Ти моє життя, мій промінець світла. Я тебе люблю! Так сильно, так шалено! Ти - все моє життя, і я без тебе просто не можу!

***

Я кохаю тебе кожними секундами, хвилинами, годинами, днями, і ночами. Тижнями, місяцями, роками і століттями... Ми знайшли один одного серед мільйона, і тепер ми дві половинки одного великого серця. Якщо ти так не вважаєш, то я не зможу більше жити, бо серце не може битися тільки наполовину...

Привітання із Днем Валентина (фото: vitanniachko.com.ua)

***

Люблю тебе

І твої очі,

Волосся твоє золоте,

Лиш ти снишся мені щоночі,

Тепліші ці для мене сни

За полудневу літню спеку,

Вуста твої неначе рай

Коли цілуєш мене, знай,

Як добре, що ти в мене є,

Люблю, люблю тебе і все!

***

Ти є вітрилом мого корабля,

Кохання крилами для мене стало,

Ти муза, пілігримова зоря

Ти є усе, чого мені так бракувало.

***

Ти музика мого життя,

Чарівний спів без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

Привітання з Днем Валентина (фото: chas.news)

***

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання,

А ці сніжинки що летять

Нехай дарують щастя та кохання.

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин,

Як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок -

Палкий поцілунок!

***

Кохання - це вічність, кохання - це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із Днем Валентина вітаю тебе.

Привітання з Днем Валентина (фото: kryvyrih)

***

Ти музика мого життя,

Чарівний спів без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

***

Скільки зірочок на небі,

Скільки камінців на дні,

Стільки палких поцілунків

Посилаю я тобі!

***

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую...

По-друге: я тебе люблю!

Привітання з Днем Валентина (фото: chas.news)

***

Справжня любов не терпить брехні, фальші, ревнощів, образ і принижень. Вона не підпорядковує, а дарує свободу польоту, вона не приносить біль, а зцілює будь-які душевні рани, вона не тримає зла, а все прощає. Бажаю Вам тільки істинної, красивою і взаємної любові. З Днем закоханих!

***

Вітаю з Днем святого Валентина і бажаю, щоб кохання завжди жило у твоєму серці, щоб на душі було тепло і радісно, щоб у житті все вдавалося, щоб поряд завжди була потрібна та кохана людина.

***

Бажаю кохання, розуміння, ніжності, романтики. Ніколи не знати, що таке самотність. Щоб завжди були руки, які б гріли, губи, які цілували б і душа, яка любила б. Даруйте кохання і отримуйте. З Днем Святого Валентина!

Привітання із Днем Валентина (фото: vitanniachko.com.ua)