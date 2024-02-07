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Удивите вторую половинку: рецепт приготовления печенья в виде сердец на День влюбленных

Среда 07 февраля 2024 17:03
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Удивите вторую половинку: рецепт приготовления печенья в виде сердец на День влюбленных Как приготовить вкусное печенье на День Святого Валентина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Традиционно 14 февраля все влюбленные отмечают День святого Валентина. По случаю праздника можно порадовать свою вторую половинку чем-нибудь вкусненьким. Можно подготовить оригинальное печенье в форме сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Тіана готувати просто".

Что понадобится

Готовится такое хрустящее печенье очень легко дома и с простых ингредиентов.

Печенье можно покрыть белковой глазурью и украсить посыпанием или узорами.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйца куриные - 3 шт.
  • сахар - 100 г
  • соль - 2 г
  • сметана - 100 мл
  • мука - 320 г
  • крахмал - 40 г
  • разрыхлитель - 7 г
  • сахар ванильный - 10 г

Легкий способ приготовления

Сначала вбейте яйца в миску, насыпьте соль, сахар и перемешайте венчиком. Добавьте сметану и снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, крахмал, ванильный сахар и замесите немного липкое тесто.

Далее выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, сверху тоже присыпьте его мукой и раскатайте толщиной 5 мм.

Формочкой-сердечком вырежьте печенье и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в горячей духовке при 180°C 12 минут.

В конце готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.

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