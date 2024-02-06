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Лучшие подарки на День святого Валентина до 1000 грн: чем порадовать вторую половинку

Вторник 06 февраля 2024 15:17
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Лучшие подарки на День святого Валентина до 1000 грн: чем порадовать вторую половинку Что подарить второй половинке (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

День Валентина считается самым романтичным днем почти во всем мире. В этот праздник влюбленные радуют друг друга подарками и не стесняются проявлять свои чувства публично. Кстати, дата праздника не изменилась из-за перехода Украины на новый календарь, поскольку она была фиксированной. Так что День Валентина в этом году традиционно будут отмечать 14 февраля.

О том, чем можно обрадовать любимого человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Билеты на концерт, стенд-ап или в театр

Пары, которые уже долго вместе, часто сталкиваются с проблемой, что редко проводят совместно свой досуг. В этом случае отличным вариантом для подарка станут билеты на культурное событие - спектакль в театре, концерт любимой группы или вечер стенд-апа. Перед покупкой билетов, уточните у любимого человека, нет ли у него планов на дату мероприятия.

Лучшие подарки на День святого Валентина до 1000 грн: чем порадовать вторую половинкуЦены на билеты колеблются в пределах 200-400 грн, в зависимости от события и места проведения (скриншот)

Сертификат в спа-салон

Если ваш любимый человек очень любит спа-процедуры, то сертификат в салон станет отличным подарком. Можно заранее расспросить, какие процедуры предпочитает ваш партнер, или возможно хочет попробовать что-то новое. Перед покупкой сертификата почитайте отзывы или выбирайте его по рекомендации знакомых. Если хотите порадовать своего мужчину или парня, то ему можно купить сертификат на массаж.

Лучшие подарки на День святого Валентина до 1000 грн: чем порадовать вторую половинку

Многие салоны предлагают подарочные сертификаты (скриншот)

Серебряный кулон или подвеска

Ювелирные украшения - это всегда отличная идея для подарка, тем более, что их никогда не бывает многовато. Серебряные украшения остаются достаточно доступными в цене, еще одно преимущество - большой ассортимент украшений, в том числе в романтической тематике.

Лучшие подарки на День святого Валентина до 1000 грн: чем порадовать вторую половинку

Цены на серебряные кулоны (скриншот)

Сертификат на косметику или белье

Если вам трудно точно определиться, какую косметику подарить девушке или жене, то лучше купить сертификат и она самостоятельно выберет то, что ей нужно. Также отличным вариантом является сертификат в магазин белья. Если вы подарок выбираете для мужчины или парня, то можно подарить сертификат на посещение барбершопа.

Лучшие подарки на День святого Валентина до 1000 грн: чем порадовать вторую половинкуСертификаты на косметику или белье (скриншот)

Практические подарки

Этот тип подарков не считается романтичным, поэтому их следует выбирать, если только точно понимаете, что ваш любимый человек его оценит.

Варианты практических подарков:

  • наборы для ванной комнаты
  • коллекционный алкоголь
  • наборы для творчества
  • аксессуары для авто
  • ароматические свечи
  • аксессуары для занятий спортом
  • кошелек
  • бытовые принадлежности: фен/машинка для стрижки/массажер для лица и т. д.

Лучшие подарки на День святого Валентина до 1000 грн: чем порадовать вторую половинкуДаже безделушкой можно порадовать любимого человека (фото: Freepik)

Раньше мы писали о том, как мужчина может разрушить семью.

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