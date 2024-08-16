"Самые тяжелые дни": дочь Фреймут уехала из Украины
Старшая дочь ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, недавно вернувшаяся в Украину, уже сообщила, что снова отправилась за границу. При этом девушка рассказала, что ей это тяжело далось.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Злата поделилась в Instagram.
Так, дочь Фреймут рассказала, что ее каникулы в Европе закончились. Девушка, как известно, проживает в США, где учится и развивает карьеру. А летом она решила путешествовать по Европе.
Митчелл уже показала несколько фото, а также рассказала, что после этой подборки станет делиться кадрами и воспоминаниями о каникулах в Украине.
"С моими девочками по всему миру! Ежегодная летняя коллекция воспоминаний, поскольку я уже покидаю Европу! Счастлива, что имею всех этих друзей в моей жизни, независимо от того, на каком континенте мы находимся", - написала Злата.
Также дочь Фреймут показала, как уезжала из Украины. Недавно она возвращалась домой. Сначала девушка побывала во Львове, затем отправилась в Киев и ездила в Николаевскую область.
По словам девушки, она с грустью уезжает из страны. И это, отметила Злата, самые тяжелые дни.
"Дни, когда я уезжаю из Украины, всегда самые тяжелые дни года для меня. Я вернусь со всеми моими воспоминаниями из Киева позже", - написала она.
Дочь Фреймут уехала из Украины (скриншот)
К слову, ранее дочь Фреймут показала могилу Фарион и обратилась к языковеду.
Кроме этого, недавно Злата Митчелл показалась в купальнике.