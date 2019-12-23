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Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілля

STYLERПерсони    23.12.2019 - 10:43
Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілля
Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж (фото: instagram/com.svitsketv)

22-річна дочка Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж за хлопця, з яким навчається в одному вузі

Дочка Кузьми Скрябіна нещодавно вийшла заміж за молодого хлопця по імені Віктор. 22-річну Марію-Барбару і її чоловіка прийшов привітати DZIDZIO, а також канал 1+1 з Катею Осадчою. Що відомо про обранця дочки Андрія Кузьменка - у матеріалі Styler.

Молодого чоловіка звати Віктор Тур, він вчиться разом з Марією-Барбарою в медичному університеті імені О. О. Богомольця. Судячи з усього, молоді люди познайомилися під час навчання. Дівчина вже закінчує виш і хоче стати дерматологом.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілля

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж (фото: instagram.com/miss___mariya)

Пара зіграла досить розкішне весілля 20 грудня за Києвом в ресторані неподалік від Оболонського району столиці. Судячи по табличці-запрошенню на захід, дівчина воліє, щоб її назвали Барбара. Це ім'я дав їй Андрій Кузьменко на честь кумира його молодості польської актриси Барбари Брильської. Папа ласкаво називав дівчинку Басею.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілля

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж (колаж: РБК-Україна)

Профіль молодого чоловіка в Instagram закритий, але його молодша сестра Наталя, студентка Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, постить багато знімків з братом. Брат з сестрою дуже дружні, до такого висновку можна дійти виходячи з соцсторінки дівчини.

"Мій Вітя. Мій Брат. Я щаслива, тому що в будь-яку хвилину можу підійти до тебе і просто обійняти. Відчуваю, що у мене є справжній захисник, який нікому не дозволить скривдити свою молодшу sister. Не можу уявити свого життя без тебе", - зворушливо пише про хлопця молодша сестра.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілля

Віктор Тур з сестрою Наталією (фото: instagram.com/natali_tur)

Крім того, у сестри чоловіка Марії-Барбари в Instagram є знімок, на якому він зображений з трьома дівчатами, підписаними, як його сестри.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілля

Віктор Тур з сестрами (фото: instagram.com/natali_tur)

Судячи з усього, Віктор виходець з доволі забезпеченої сім'ї. В Єдиному державному реєстрі декларацій є дані про Анатолія Тура, який, ймовірно, є батьком молодого чоловіка. Анатолій Тур - голова сільради села Іванків Київської області.

На Анатолія Тура записана квартира в 70 м кв. в Борисполі, будинок в Іванкові з таким же метражем та 8 земельних ділянок під Києвом. Крім того, у декларації записані 10 тисяч доларів на нього і 5 тисяч доларів на його дружину Катерину.

В профілі Марії-Барбари з'явилися нові зворушливі фото з весілля.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілляДочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілля

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж (фото: instagram.com/miss___mariya)

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