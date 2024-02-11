Дочь Скрябина назвала свою версию смерти отца: "С бабушкой об этом не говорили"

26-летняя Барбара Кузьменко - единственная дочь известного певца Кузьмы Скрябина, трагически погибшего 2 февраля 2015 года. Девушка редко дает интервью и немного рассказывает о своей жизни, но сейчас она сказала, считает ли смерть отца случайностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Барбары, которое она дала изданию OBOZ.UA.

"С бабушкой об этом не говорили"

Известно, что мать Скрябина не раз говорила, что не считает смерть сына случайностью. Женщина не верила в то, что жизнь музыканта оборвалась из-за ДТП. Но дочь артиста, как оказалось, имеет свое мнение.

"Я считаю, что случилось с моим папой - это роковая случайность. Мы с бабушкой об этом не говорили, я ей никогда не озвучивала свою версию. Просто каждый из нас имеет свое мнение о том, что произошло 2 февраля 2015 года" , - заявила Барбара.

В настоящее время дочь Скрябина работает косметологом (фото: instagram.com/dr.barbara_kuzmenko)

Что дочь Скрябина делает на годовщину смерти отца

Кроме того, Барбара рассказала, что каждый год она переживает непростой день. В годовщину смерти отца она вспоминает трагедию.

"Каждый год второе февраля - это очень непростой день для нас всех. Мысленно начинаешь возвращаться к тому страшному дню, когда произошла трагедия. Я стараюсь утром пойти в церковь, чтобы побыть там наедине со своими мыслями, с собой", - рассказала дочь Скрябина. .

"По возможности собираемся семьей. В пандемию ходили в церковь, расположенную рядом с домом бабушки и дедушки. Там проводилась заупокойная служба. А оттуда шли на кладбище", - добавила она.