Навеки 46. Лучшие клипы и цитаты Кузьмы Скрябина, которые коснутся любого сердца

17 августа Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, отмечал бы день рождения. Если бы не трагическая авария, которая унесла его жизнь девять лет назад, то сегодня музыканту исполнилось бы 56 лет.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые яркие цитаты и клипы артиста, которые стали уже легендарными.