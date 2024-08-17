Навеки 46. Лучшие клипы и цитаты Кузьмы Скрябина, которые коснутся любого сердца
17 августа Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, отмечал бы день рождения. Если бы не трагическая авария, которая унесла его жизнь девять лет назад, то сегодня музыканту исполнилось бы 56 лет.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые яркие цитаты и клипы артиста, которые стали уже легендарными.
Многим Кузьма запомнился не только как талантливый исполнитель, но и как человек, который не боялся высказать свое мнение и всегда говорил то, что он думал, не опасаясь критиковать даже украинских политиков. Также многих подкупал его живой юмор, позитив и мудрость.
Цитаты Кузьмы Скрябина о войне
- "Больше всего в мире я боюсь войны. Война - самое идиотское изобретение людей. И то, что она время от времени повторяется - это самое ужасное".
- "Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя".
- "Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Ибо до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами - надели себе вышиванки и наклеили их на машины. Их еще "вышивателями" называют. Нацепил вышиванку - и уже думаешь, что все изменилось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, вшита мамой и папой…".
- "За то время, что мы вошкались, враг мог успеть захватить всю страну, и пройти по Красной площади с победоносным парадом".
- "Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови".
Кузьма Скрябин (фото: instagram.com/skryabinband)
Цитаты Скрябина о счастье
- "Отсутствие несчастья - это уже счастье!".
- "Будь счастлив и цени то, что у тебя есть! В том-то и дело, что все можно было бы заменить этой короткой фразой. Но для этого нужно понять важные моменты, пройти определенный путь. А если ты уже добился успеха - найди в себе силы ценить того, кто тебе помог к этому прийти".
- "Хотеть в этом мире - вообще большое счастье. Надо благодарить Боженьку, что ты ходишь на двух ногах и что у тебя ничего не болит".
- "Заметил, что для того чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные просторы. Достаточно напрячь фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше".
- "Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе холм от того, что вокруг сами проблемы".
Андрей Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)
Цитаты Скрябина о жизне и творчестве
- "Чем больше хочешь взять от жизни - тем меньше она хочет тебе дать".
- "Мой дом - единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей".
- "Мой главный источник энергии - слушатели. Бывает, выходишь на сцену совсем разбитый, с высокой температурой, а зал начинает тебе подпевать, причем тексты знает лучше меня, - болезнь как рукой снимает".
- "Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!".
Кузьме навеки 46 лет (фото: instagram.com/skryabinband)
Легендарные клипы Скрябина
Скрябин - "Спи собі сама"
Скрябин - "Старі фотографії"
Скрябин - "Місця щасливих людей"
Скрябин - "Люди як кораблі"
Скрябин - "Мам"
Скрябин и Ирина Билык - "Мовчати"
Скрябин - "Сам собі країна"
Ранее мы рассказали, о чем в своих книгах писала мама Кузьмы Скрябина.
Также посмотрите 20 старых фотографий культового музыканта с семьей, друзьями и группой.
При написании материала были использованы источники: сайты "Люкс ФМ", "1+1", "Фотографии старого Львова".