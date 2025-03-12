Лучшая поза для сна, которая поможет избежать боли в спине и шее

Правильная поза для сна имеет важное значение для предотвращения боли в спине. Эксперт назвала оптимальную позу, которая помогает снять напряжение с позвоночника и обеспечивает комфортный сон без боли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Какие позы во время сна могут вызвать боль

Эксперт по сну Лаури Лидли рассказала, если вы часто просыпаетесь с болью в спине, то стоит пересмотреть свои позы для сна.

В частности, сон с рукой над головой или на плече в течение длительного периода времени может привести к боли.

Еще одним проблемным положением является сон на животе, которого следует избегать, если это возможно. Сон на животе может вызвать нагрузку на спину и шею.

Положение плода также не рекомендуется, поскольку сильное искривление позвоночника может вызвать дискомфорт в шее и спине, а плотное свертывание может также ограничить дыхание.

Лучшая поза для сна

Лидли объясняет, что лучше всего попробовать заснуть лежа на спине. Спите в прямом положении, опустив руки по бокам и лежа на спине, если можете. Так у вас будет меньше вероятность потянуть мышцу или сместить ребро. Сон на спине также помогает облегчить боль в шее, плечах и спине.

Другая хорошая поза для сна - на боку, но не свернутыми калачиком в позе эмбриона. Это позволяет позвоночнику оставаться в нейтральном положении и помогает при болях в шее, плечах и спине.

Подушки для тела также могут помочь в этом, а также уменьшить вращение во время сна.

Важно, какое бы положение вы ни выбрали, следует приобрести лучшие подушки, которые смогут поддерживать вашу голову и шею в нейтральном положении.

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