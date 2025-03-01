Две добавки, которые помогут легко избежать стресса и проблем со сном
Чтобы избежать стресса и лучше спать ночью, стоит принимать два витамина - магний и креатин. Они также способны снизить риск возникновения определенных тяжелых болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.
Влияние магния на организм
По словам медика, он лично употребляет магния глицинат. Этот минерал доступен в форме таблеток и порошка, в зависимости от предпочтений.
Помимо сна, это может помочь с рядом физических и психических заболеваний, включая тревогу, здоровье костей и уровень сахара в крови. Это также может помочь при мигрени, предменструальном синдроме (ПМС) и мышечных судорогах.
"Я принимаю его только вечером перед сном, чтобы расслабиться и лучше заснуть. Исследования показали, что добавка может помочь справиться с проблемами со сном", - добавил медик.
Магний - это минерал, который нужен всем. Он вырабатывается естественным путем, превращает пищу, которую мы едим, в энергию, а также обеспечивает работу паращитовидных желез, которые вырабатывают гормоны для укрепления здоровья костей.
Хорошие природные источники магния включают шпинат, орехи и хлеб грубого помола. Взрослым обычно требуется 270-300 мг магния в день.
Передозировка магния может привести к дискомфорту, а если доза превышает 400 мг - к диарее. Прежде чем принимать магний, стоит обратиться к врачу, который поможет определить безопасную для вас дозу.
Чем полезен креатин для организма
Доктор Ахмед сказал, что креатин моногидрат показал удивительные результаты в борьбе с усталостью в последних исследованиях, а также в уменьшении риск развития деменции.
Его часто принимают для увеличения мышц при регулярных тренировках. Но также он будет полезным при уменьшении гомеостатического давления у тех, кто страдает от депривации сна.
"Некоторые люди говорят, что у них возникает много побочных эффектов от креатина, потому что он вызывает диарею или боли в животе. Часто это потому, что продукт, который вы получаете, не является чистым", - сказал Ахмед.
Прежде чем принимать какие-либо новые добавки, лучше проконсультироваться с врачом. Они могут дать вам лучший совет на основе вашей истории болезни и сообщить, есть ли какие-то риски, связанные с использованием определенных продуктов.
@dra_says Here are 2 supplements that can be very beneficial. Make sure you always research the supplement your getting to make sure you are getting the purest form to minimise side effects. Educational purposes only. #supplementsthatwork #supplements #magnesium #magnesiumglycinate #magnesiumglycinatebenefits #creatine #creatinemonohydrate #doctor #privatedoctor #privategp original sound - Dr Ahmed
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