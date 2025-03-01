Две добавки, которые помогут легко избежать стресса и проблем со сном

Чтобы избежать стресса и лучше спать ночью, стоит принимать два витамина - магний и креатин. Они также способны снизить риск возникновения определенных тяжелых болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу британского врача Асифа Ахмеда.

Влияние магния на организм

По словам медика, он лично употребляет магния глицинат. Этот минерал доступен в форме таблеток и порошка, в зависимости от предпочтений.

Помимо сна, это может помочь с рядом физических и психических заболеваний, включая тревогу, здоровье костей и уровень сахара в крови. Это также может помочь при мигрени, предменструальном синдроме (ПМС) и мышечных судорогах.

"Я принимаю его только вечером перед сном, чтобы расслабиться и лучше заснуть. Исследования показали, что добавка может помочь справиться с проблемами со сном", - добавил медик.

Магний - это минерал, который нужен всем. Он вырабатывается естественным путем, превращает пищу, которую мы едим, в энергию, а также обеспечивает работу паращитовидных желез, которые вырабатывают гормоны для укрепления здоровья костей.

Хорошие природные источники магния включают шпинат, орехи и хлеб грубого помола. Взрослым обычно требуется 270-300 мг магния в день.

Передозировка магния может привести к дискомфорту, а если доза превышает 400 мг - к диарее. Прежде чем принимать магний, стоит обратиться к врачу, который поможет определить безопасную для вас дозу.

Чем полезен креатин для организма

Доктор Ахмед сказал, что креатин моногидрат показал удивительные результаты в борьбе с усталостью в последних исследованиях, а также в уменьшении риск развития деменции.

Его часто принимают для увеличения мышц при регулярных тренировках . Но также он будет полезным при уменьшении гомеостатического давления у тех, кто страдает от депривации сна.

"Некоторые люди говорят, что у них возникает много побочных эффектов от креатина, потому что он вызывает диарею или боли в животе. Часто это потому, что продукт, который вы получаете, не является чистым", - сказал Ахмед.

Прежде чем принимать какие-либо новые добавки, лучше проконсультироваться с врачом. Они могут дать вам лучший совет на основе вашей истории болезни и сообщить, есть ли какие-то риски, связанные с использованием определенных продуктов.

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