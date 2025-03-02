Следуйте этим 5 привычкам, чтобы утром просыпаться бодрыми и энергичными

Просыпаться утром бодрым можно, если сменить свою утреннюю рутину. Существуют эффективные способы, которые помогут вам почувствовать себя заряженными энергией с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Как просыпаться бодрыми по утрам

Сон жизненно важен для общего состояния здоровья.

Эксперт по сну доктор Дебора Ли рассказала, просыпаться утром бодрыми очень легко, если придерживаться приведенных ниже способов.

Завтрак является ключевым

Завтрак, богатый углеводами и белками, насытит организм энергией на весь день.

"Яйца являются отличным источником белка, поэтому если у вас есть время, чтобы приготовить омлет с вашим любимым мясом и сыром, это будет очень хорошо", - добавила эксперт.

Необходимо избегать сладких хлопьев, которые часто могут повысить уровень сахара в крови, поэтому вы будете еще более уставшими.

Сахар, выпечка, пирожные, белый хлеб - это быстрые углеводы. Как и сладкие мюсли и хлопья. Организм энергию от них расходует очень быстро, а недостаток белков такая еда совсем не компенсирует. Поэтому после такого завтрака уже через пару часов снова хочется есть.

Утренняя зарядка по утрам

Исследования показали, что 30-минутная тренировка со средним усилием поможет проснуться гораздо быстрее утром.

Это не обязательно должна быть силовая тренировка, а может быть простая быстрая прогулка вокруг квартала.

Выделите хотя бы минут 15 на зарядку. Необязательно совершать полноценную тренировку и поднимать гантели. Достаточно просто разогнать кровь по телу и мышцам.

Защитите свой циркадный ритм

Циркадный ритм - это шаблон, по которому ваше тело узнает, когда пора спать и просыпаться. Огромным фактором в этом является распорядок дня и то, что вы идете спать в одно и то же время каждый вечер и просыпаетесь в одно и то же время каждое утро.

И хотя этого может быть трудно достичь, но важно вовремя откладывать телефон вечером, который может только способствовать бессоннице.

Больше света в комнате

Когда утром ваши глаза видят свет, это сигнализирует мозгу о том, что пора просыпаться. Если у вас затемненные шторы, то вам труднее будет проснуться.

Не закрывайте шторы на ночь, а кровать разместите ближе к окну. Тогда вы начнете просыпаться уже с первыми лучами солнца. Часто это происходит еще даже до звонка будильника.

Избегайте кофе

Конечно, когда мы просыпаемся, первое, что мы хотим сделать - это выпить кофе, чтобы действительно проснуться должным образом.

Однако стоит избегать кофеина по крайней мере 45 минут после того, как вы проснетесь. Поскольку после этого времени кофеин даст вам наибольший эффект.

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