На правом или левом? Вот на каком боку нужно спать, чтобы не храпеть

Храп может стать тяжелой проблемой для многих людей и даже мешать полноценной жизни. Исследование показало, что избежать этого можно, если спать на правильном боку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Детали исследования

Для проведения испытаний была разработана гибкая сенсорная система, чтобы отслеживать положение сна и частоту поворотов, помогая анализировать их влияние на качество сна. Устройство, включающее гибкий датчик угла и датчик движения, тестировали на 13 здоровых людях 15 ночей, 7 из которых были мужчинами и 6 женщинами.

Участники носили устройство вместе с монитором сна на браслете и заполняли анкеты по сну. У каждого также было отмечено отсутствие расстройств сна.

На каком боку лучше спать - на левом или правом?

Результаты показали, что предпочтительное положение во время сна и частота поворотов существенно влияют на качество сна. Причем те, кто предпочитает лежать на правом боку и реже поворачивается, испытывают лучший сон.

Подопытные спали в своих кроватях по 8 часов в ночь в течение 15 ночей.

Если вы хотите прекратить храпеть, старайтесь не спать на спине.

Сон на боку позволяет дыхательным путям оставаться открытыми, уменьшая вероятность храпа. На самом деле левый бок может быть лучшим для сна, особенно для тех, кто беременный или имеет гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Все потому, что сон на этой стороне улучшает кровообращение между сердцем, плодом, удерживая при этом давление на печень.

Почему сон важен?

Сон играет жизненно важную роль в поддержании физического здоровья, психического благополучия и общего качества жизни. Качество и продолжительность сна значительно влияют на большое количество аспектов нашей повседневной жизни, включая соматическое здоровье и пищевое поведение.

Хронический дефицит сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и нарушения регуляции уровня глюкозы.

Недостаток сна может изменить пищевые привычки, склоняя выбор в сторону продуктов с высоким содержанием жиров и сахаров. Усталость и снижение уровня энергии побуждают искать быстрые источники ее пополнения, которые часто содержатся в нездоровой пище. Эта тенденция не только способствует набору веса, но и может привести к нездоровым привычкам питания.