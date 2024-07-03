10 простых советов, которые помогут сохранить свежесть зелени
Высокая температура воздуха заставляет пересмотреть рацион - поэтому свежие охлажденные овощи и зелень становятся основным ингредиентом блюд, в частности салатов. Однако хранение зелени имеет свои нюансы, особенно, когда ее много - стебли и листики могут легко увянуть.
О том, как сохранить зелень в холодильнике дольше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как лучше хранить зелень в холодильнике
Существует несколько способов, которые удерживают влагу зелени, предотвращая ее быстрое усыхание.
Положить зелень в контейнер
Как известно, пищевые контейнеры помогают хранить продукты дольше - и зелень не исключение. Для такого метода советуют выбирать плоский контейнер, непременно стерильный.
Чтобы хранить зелень в контейнере, следует сделать следующее:
- тщательно промойте зелень от грязи;
- просушите зелень на полотенце или в специальной сушилке;
- переложите сухую зелень в контейнер, герметично закройте и поместите в холодильник.
Важно, чтобы зелень не лежала слишком плотно - поэтому ее не следует утрамбовывать.
Хранить зелень в полиэтиленовом пакете
Этот метод несколько напоминает упаковку пакетированной зелени. Чтобы хранить зелень в холодильнике таким способом, советуют:
- промыть зелень, очистив ее от грязи;
- тщательно просушить листья и стебли растений с помощью полотенца или салфеток;
- положить зелень в новый чистый пакет;
- захватить пакетом воздух и завязать верх так, чтобы он был объемным.
Дополнительно во избежание парникового эффекта в пакете можно сделать несколько маленьких дырочек с помощью иглы, обязательно стерильной.
Завернуть зелень в пленку
Нередко магазинная зелень продается завернутой в пленку - этот бесхитростный метод хранения также помогает сохранить свежесть растений.
Чтобы хранить свежую зелень в холодильнике в пленке, предварительно нужно:
- тщательно вымыть зелень под краном;
- разложить зелень на полотенце или салфетках, чтобы просушить ее;
- когда растения будут полностью сухие, завернуть их в несколько слоев пленки;
- положить зелень в пленке в холодильник.
Как и для предыдущего метода, пленку советуют проколоть в нескольких местах стерильной иглой.
Обернуть зелень полотенцем
Такой метод хранения зелени несколько отличается от предыдущих - однако так же прост. Для хранения зелени в холодильнике в полотенце нужно:
- промыть зелень от грязи;
- просушить ее на салфетках или полотенце;
- чистое вафельное полотенце сбрызнуть водой, чтобы оно было влажным - однако не мокрым;
- завернуть зелень в полотенце и положить в холодильник.
Кроме этого, хранить зелень во влажном полотенце советуют на самой низкой полке холодильника.
Поставить зелень в банку
Наверное, это один из простых методов хранения свежей зелени в холодильнике. Ведь для этого нужна лишь небольшая банка - как из-под варенья, или даже стакан - и вода.
Этот метод советуют применять к кинзе, укропу и петрушке. Для этого советуют использовать этот метод так:
- в импровизированную вазу налейте немного воды;
- поставьте в стакан пучок зелени;
- поместите стакан в холодильник.
Для лучшей сохранности свежести рекомендуют дополнительно накрыть стакан полиэтиленовой пленкой или плотной марлей. Кроме того, воду в посуде необходимо менять минимум каждые 48 часов.
Что еще поможет сохранить зелень свежей
Кроме методов хранения, чтобы зелень дольше была свежей в холодильнике, советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- хранить зелень в магазинной упаковке также неплохой вариант, если вы планируете съесть ее в течение 1-2 дней - однако тогда мыть зелень до переложения в холодильник не нужно;
- если решили помыть зелень перед хранением, после этого убедитесь, что не осталось ни капли жидкости - иначе она может загнить;
- хотя промывать зелень можно в миске с водой, рекомендуют отдавать предпочтение промывке под краном - давление воды лучше удалит песчинки и грязь;
- оптимальная температура холодильника для хранения зелени - не ниже 0 градусов;
- обязательно переберите зелень перед хранением, выбрасывая несвежие стебли и листья - они будут портиться быстрее, ускоряя порчу остальных ингредиентов для салата.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт "Лайфхак по-українськи", oGorodniki, METRO.