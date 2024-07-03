10 простых советов, которые помогут сохранить свежесть зелени

Высокая температура воздуха заставляет пересмотреть рацион - поэтому свежие охлажденные овощи и зелень становятся основным ингредиентом блюд, в частности салатов. Однако хранение зелени имеет свои нюансы, особенно, когда ее много - стебли и листики могут легко увянуть.

О том, как сохранить зелень в холодильнике дольше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как лучше хранить зелень в холодильнике

Существует несколько способов, которые удерживают влагу зелени, предотвращая ее быстрое усыхание.

Положить зелень в контейнер

Как известно, пищевые контейнеры помогают хранить продукты дольше - и зелень не исключение. Для такого метода советуют выбирать плоский контейнер, непременно стерильный.

Чтобы хранить зелень в контейнере, следует сделать следующее:

тщательно промойте зелень от грязи;

просушите зелень на полотенце или в специальной сушилке;

переложите сухую зелень в контейнер, герметично закройте и поместите в холодильник.

Важно, чтобы зелень не лежала слишком плотно - поэтому ее не следует утрамбовывать.

Хранить зелень в полиэтиленовом пакете

Этот метод несколько напоминает упаковку пакетированной зелени. Чтобы хранить зелень в холодильнике таким способом, советуют:

промыть зелень, очистив ее от грязи;

тщательно просушить листья и стебли растений с помощью полотенца или салфеток;

положить зелень в новый чистый пакет;

захватить пакетом воздух и завязать верх так, чтобы он был объемным.

Дополнительно во избежание парникового эффекта в пакете можно сделать несколько маленьких дырочек с помощью иглы, обязательно стерильной.

Завернуть зелень в пленку

Нередко магазинная зелень продается завернутой в пленку - этот бесхитростный метод хранения также помогает сохранить свежесть растений.

Чтобы хранить свежую зелень в холодильнике в пленке, предварительно нужно:

тщательно вымыть зелень под краном;

разложить зелень на полотенце или салфетках, чтобы просушить ее;

когда растения будут полностью сухие, завернуть их в несколько слоев пленки;

положить зелень в пленке в холодильник.

Как и для предыдущего метода, пленку советуют проколоть в нескольких местах стерильной иглой.

Обернуть зелень полотенцем

Такой метод хранения зелени несколько отличается от предыдущих - однако так же прост. Для хранения зелени в холодильнике в полотенце нужно:

промыть зелень от грязи;

просушить ее на салфетках или полотенце;

чистое вафельное полотенце сбрызнуть водой, чтобы оно было влажным - однако не мокрым;

завернуть зелень в полотенце и положить в холодильник.

Кроме этого, хранить зелень во влажном полотенце советуют на самой низкой полке холодильника.

Поставить зелень в банку

Наверное, это один из простых методов хранения свежей зелени в холодильнике. Ведь для этого нужна лишь небольшая банка - как из-под варенья, или даже стакан - и вода.

Этот метод советуют применять к кинзе, укропу и петрушке. Для этого советуют использовать этот метод так:

в импровизированную вазу налейте немного воды;

поставьте в стакан пучок зелени;

поместите стакан в холодильник.

Для лучшей сохранности свежести рекомендуют дополнительно накрыть стакан полиэтиленовой пленкой или плотной марлей. Кроме того, воду в посуде необходимо менять минимум каждые 48 часов.

Что еще поможет сохранить зелень свежей

Кроме методов хранения, чтобы зелень дольше была свежей в холодильнике, советуют придерживаться следующих рекомендаций: