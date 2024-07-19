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Семейный врач еще раз напомнила, как хранить молочные продукты

Пятница 19 июля 2024 11:15
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Семейный врач еще раз напомнила, как хранить молочные продукты Фото: Как правильно сберечь "молочку" (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Екатерина Пинчук

Молочные продукты требуют особого хранения, ведь это та пища, которая очень быстро портится и может вызвать не только расстройство пищеварения, но отравление и другие желудочно-кишечные инфекции.

Как правильно это делать, чтобы продукты не только не испортились, но и сохранили свои полезные свойства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram семейного врача Екатерины Пинчук.

Как хранить "молочку" в жару

  • Проверяйте срок годности на упаковке и употребляйте молочные продукты до его окончания.
  • Храните в холодильнике при температуре от 2 до 6 °C. Это помогает замедлить рост бактерий и сохранить свежесть продуктов.
  • Йогурт, творог: храните в оригинальной упаковке. Не оставляйте ложку в йогурте, творожке, чтобы предотвратить попадание бактерий
  • Молоко: храните на центральной полке холодильника, а не в дверце
  • Храните разные виды молочных продуктов отдельно, чтобы избежать смешивания запахов и загрязнения

Почему нужно употреблять кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты обязательно должны быть в рационе.

Кисломолочные продукты, такие как йогурты, кефир, сыворотка и кефир, являются важной составляющей здорового питания со многими полезными свойствами:

Поддержание здоровой микрофлоры кишечника

Кисломолочные продукты содержат пробиотики (живые микроорганизмы), способствующие сохранению и восстановлению полезной микрофлоры кишечника. Это важно для укрепления иммунной системы и поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

Многие питательные вещества

Кисломолочные продукты содержат витамины (в том числе витамины группы В) и минералы, такие как кальций, фосфор и калий. Эти вещества важны для поддержания здоровья костей, мышц и других органов.

Повышение пищеварительной функции

Ферменты, содержащиеся в кисломолочных продуктах, способствуют лучшему пищеварению и улучшают всасывание полезных веществ.

Снижение риска заболеваний Регулярное потребление кисломолочных продуктов ассоциируется со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета типа 2 и других хронических заболеваний.

Поддержание здоровья кожи

Пробиотики и витамины в кисломолочных продуктах могут улучшать состояние кожи и волос.

Напомним, что в Украине из-за жалобы покупателей проверяют магазины, всему виной - жара.

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