Когда и где смотреть Нацотбор на Евровидение-2025: важная информация о начале шоу

Когда начало Нацотбора на Евровидение-2025

Трансляция концерта, на котором выберут представителя от Украины, начнется сегодня, 8 февраля в 18:30.

А с 18:00 зрители могут посмотреть предшоу, которое будет вести Анна Тульева.

Где смотреть Нацотбор

Посмотреть Нацотбор на Евровидение-2025 можно будет на телеканале и сайте "Суспільне Культура", ютуб-канале "Євробачення Україна", фейсбук-страницах "Суспільного" и "Євробачення Україна", а также на сайте Евровидения. Трансляцию также можно будет слушать на волнах официального партнера Евровидения - "Радіо Промінь".

Проголосовать за понравившуюся песню и исполнителя можно с помощью приложения "Дія" и SMS.

Как голосовать в финале Нацотбора в "Дії"

откройте приложение "Дія" на своем смартфоне (если у вас его нет, скачайте или же обновите)

перейдите в раздел "Сервисы"

выберите вкладку "Опросы"

найдите опрос "Национальный отбор на Евровидение-2025"

найдите в списке своего фаворита

проголосуйте.

Как голосовать в финале Нацотбора на "Евровидение-2025" с помощью SMS

Отправьте сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. Стоимость SMS-сообщения уточняйте у своего оператора.

Важно!!! С одного телефонного номера будет зачислено не более одного SMS-сообщения за одного участника финала.

Кто будет оценивать выступления финалистов Нацотбора

В состав жюри финала, которое было выбрано с помощью зрительского голосования в "Дії", вошли:

известная певица, победительница Евровидения-2016 Джамала

лидер рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец

фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко.

Как известно, музыкальным продюсером Нацотбора является Тина Кароль.

Ведущие Нацотбора

Ведущими финала стали:

официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко

популярная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина

стендап-комик Василий Байдак.

Кроме того, зрители увидят предшоу Нацотбора, которое будет вести Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина". Также она присоединится к ведущим бэкстейджа, которые в этом году появятся в звездном гринруме.