Коли і де дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025: важлива інформація про початок шоу

Сьогодні ввечері відбудеться фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2025. За право представити нашу країну боротимуться 10 фіналістів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, де, коли і як дивитися відбір, по телебаченню онлайн, в інтернеті, а також як проголосувати за вподобаного учасника.
Трансляція концерту, на якому оберуть представника від України, розпочнеться сьогодні, 8 лютого о 18:30.
А з 18:00 глядачі можуть подивитися передшоу, яке вестиме Анна Тульєва.
Подивитися Нацвідбір на Євробачення-2025 можна буде на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", ютуб-каналі "Євробачення Україна", фейсбук-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення. Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення - "Радіо Промінь".
Проголосувати за пісню і виконавця, які сподобалися, можна за допомогою застосунку "Дія" та SMS.
Надішліть повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. Вартість SMS-повідомлення уточнюйте у свого оператора.
Важливо!!! З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного SMS-повідомлення за одного учасника фіналу.
До складу журі фіналу, яке було обрано за допомогою глядацького голосування в "Дії", увійшли:
Як відомо, музичним продюсером Нацвідбору є Тіна Кароль.
Ведучими фіналу стали:
Крім того, глядачі побачать передшоу Нацвідбору, яке вестиме Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна". Також вона приєднається до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться в зірковому грінрумі.