Національна оперета України через карантин безкоштовно покаже вистави: подробиці

Київська оперета запускає марафон онлайн-трасляций концертів та мюзиклів
Карантин в Україні через коронавірус було введено на три тижні по 3 квітня, у зв'язку з чим на зазначений період заборонили масові заходи по всій країні. Після зупинки роботи театрів Київський національний академічний театр оперети вирішив зробити громадянам приємний сюрприз і оголосив про запуск трансляцій вистав онлайн.
Так, кожен бажаючий тепер може прямо з дому подивитися концерти, мюзикли і оперети в інтернеті.
"Ми не можемо залишити наших дорогих шанувальників без вистав і концертів улюбленого театру. Тому розпочинаємо марафон онлайн-трансляцій на YouTube-каналі KievOperetta", - передали в прес-службі оперети.
Також було опубліковано графік трансляцій.
Час початку всіх вистав - о 19:00.
Як повідомлялося раніше, після запровадження карантину для школярів стали транслювати відеоуроки - дистанційне навчання учнів 9 та 11 класів стали проводити кращі вчителі київських шкіл по буднях з 16 березня.
Крім того, 18 березня президент Володимир Зеленський ініціював аналогічні телеуроки для учнів 5 класів.