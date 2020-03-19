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Національна оперета України через карантин безкоштовно покаже вистави: подробиці

STYLERТелешоу    19.03.2020 - 08:45
Національна оперета України через карантин безкоштовно покаже вистави: подробиці
Театр через карантин покаже вистави онлайн (колаж РБК-Україна)

Київська оперета запускає марафон онлайн-трасляций концертів та мюзиклів

Карантин в Україні через коронавірус було введено на три тижні по 3 квітня, у зв'язку з чим на зазначений період заборонили масові заходи по всій країні. Після зупинки роботи театрів Київський національний академічний театр оперети вирішив зробити громадянам приємний сюрприз і оголосив про запуск трансляцій вистав онлайн.

Так, кожен бажаючий тепер може прямо з дому подивитися концерти, мюзикли і оперети в інтернеті.

"Ми не можемо залишити наших дорогих шанувальників без вистав і концертів улюбленого театру. Тому розпочинаємо марафон онлайн-трансляцій на YouTube-каналі KievOperetta", - передали в прес-службі оперети.

Також було опубліковано графік трансляцій.

  • 19 березня - концерт "Шедеври барокової музики "Веніціанська ніч";
  • 21 березня - мюзикл "Скрипаль на даху", муз. Дж.Бока;
  • 23 березня - концерт "Штраус в опереті";
  • 25 березня - оперета "Графиня Маріца", муз. І.Кальмана;
  • 27 березня - концерт "Музика з кінофільмів";
  • 29 березня - мюзикл "Sugar, або В джазі тільки дівчата", муз. Дж.Стайна;
  • 31 березня - концерт "Світові мюзикли. Найкраще!";
  • 2 квітня - мюзикл "Сімейка Аддамсів", муз. Е.Ліппа.

Час початку всіх вистав - о 19:00.

Як повідомлялося раніше, після запровадження карантину для школярів стали транслювати відеоуроки - дистанційне навчання учнів 9 та 11 класів стали проводити кращі вчителі київських шкіл по буднях з 16 березня.

Крім того, 18 березня президент Володимир Зеленський ініціював аналогічні телеуроки для учнів 5 класів.

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