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Українських школярів через карантин навчатимуть дистанційно: подробиці

STYLERЖиття    13.03.2020 - 22:30
Українських школярів через карантин навчатимуть дистанційно: подробиці
Карантин у школах України через коронавірус (колаж РБК-Україна)

Карантин у школах не є канікулами, і навчання продовжать за допомогою телеуроков

Карантин в школах України через коронавірус діє з 12 березня по 3 квітня. Уряд розпорядився для запобігання поширення COVID-19 закрити всі навчальні заклади в країні - від дошкільних до вишів та інститутів післядипломної освіти, незалежно від форми власності та сфери управління.

Зазначимо, що вимушена перерва у навчанні на три тижні насправді аналогом канікул не є, й учні можуть продовжити вивчати шкільні предмети. Як буде реалізовуватися цей процес - читайте в матеріалі Styler.

Дистанційне навчання відбуватиметься чотири рази на день по будніх до кінця карантину на телеканалі "Київ" вже з понеділка, 16 березня. 35-хвилинні відеоуроки для випускників (учнів 9 та 11 класів) проводитимуть онлайн близько 30 кращих вчителів шкіл Києва.

Трансляція буде здійснюватися на YouTube-сторінці каналу.

Час: 09:30, 11:30 та 13:30.

Старшокласникам будуть викладати по предметах, які винесені на ЗНО: біологія, хімія, українська мова, українська література, історія України, світова історія, географія, фізика, алгебра, геометрія, німецьку та англійську мови.

Будуть навіть домашні завдання.

Відео: через карантин у школах українським учням будуть давати телеуроки

Коронавірус: в яких випадках батьки можуть залишатися вдома разом з дітьми

Згідно з Законом України "Про відпустки" (пункт 3-1 статті 25) за бажанням працівника (це може бути мати, батько, бабусі, дідусі чи інші родичі, які доглядають за дитиною) належить відпустка без збереження заробітної плати для вимушеного догляду за дитиною віком до 14 років

Але що робити, якщо керівництво на роботі не бажає підписувати заяву про відпустку - відповідь на це питання вдалося отримати Styler.

Як розповіла адвокатка юридичної фірми "Ілляшев і Партнери" Валерія Гудій, цю неоплачувану відпустку можна використовувати в разі карантину. Якщо ж працівник не хоче позбавлятися заробітку на період карантину, він може звернутися до роботодавця з особистим проханням про можливість скоротити робочий день або працювати вдома.

"У крайньому разі, якщо роботодавець відмовляється встановити гнучкий графік, можна залучити адвокатів, які допоможуть врегулювати відносини між працівником і роботодавцем", - зазначила вона.

Юристи наполегливо рекомендують роботодавцям розробити план роботи у зв'язку з карантином. А також передбачити можливість переведення працівників, яким необхідно наглядати за дітьми, на змінний режим роботи або в режим роботи більш зручний для співробітників.

"Це допоможе не допустити простоїв у трудових процесах і дозволить працівнику поєднувати трудові і батьківські обов'язки", - додала адвокатка.

Як повідомлялося раніше, за невиконання постанови про карантин через коронавірус в Україні передбачені адміністративні штрафи та кримінальна відповідальність.

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