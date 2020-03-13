Карантин у Києві: як повернути гроші за концерт, який скасували

Карантин у Києві ввели 12 березня (колаж РБК-Україна)

Що робити, якщо ви купили квиток на концерт, а його скасували через карантин у Києві, - читайте на Styler

Через карантин в Києві багато майданчиків скасували або перенесли концерти, які повинні були відбутися в березні. В основному, куплені квитки на березневі заходи будуть діяти на інші дати.

Але що робити, якщо у вас виходило піти на улюбленого артиста саме в перший місяць весни? Чи повернуть вам гроші за квиток, хто і як це повинен робити? Крім того, що робити організаторам, які через карантин зазнали збитків? Відповіді на ці питання вдалося отримати Styler.

Отже. Через спалах коронавірусу COVID-19 по всьому світу, в тому числі і в Україні, скасовуються сотні різних заходів. Якщо ви придбали квитки на концерт, в театр, на конференцію і т. д., але захід скасували, необхідно, в першу чергу, звернутися до організаторів. Вони зобов'язані компенсувати кошти, або запропонувати інші квитки на цей захід, який відбудеться в іншу дату, якщо вона вже визначена (відповідно до статті 10 Закону України "Про захист прав споживачів").

"Важливо звернутися в письмову вигляді про повернення, щоб мати докази такого звернення, у випадку відмови організатора від повернення з метою подальшого звернення до суду", - зазначив адвокат фірми "Ілляшев і Партнери" Дмитро Нікулеско.

У свою чергу самим організаторам компенсувати витрати, яких вони зазнали при підготовці до скасованого заходу, здійснити важче.

"Тут все залежить від умов договорів цих організаторів із власниками майданчиків, де повинні бути проведені заходи, із виконавцями і іншими особами. Організаторам необхідно буде доводити, що відповідний захід відмінений в зв’язку із обставинами непереборної сили і що спалах COVID-19 входить до їх переліку", - пояснив юрист.

Також Нікулеско підкреслив, що власники розважальних закладів на період можливого карантину, повинні бути готові до зниження своїх прибутків, які, на жаль, компенсувати від офіційних державних органів і за рахунок бюджету буде неможливо.

Нагадаємо, що в Україні відкрили першу кримінальну справу за порушення карантину.