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Национальная оперетта Украины из-за карантина бесплатно покажет спектакли: подробности

STYLERТелешоу    19.03.2020 - 08:45
Национальная оперетта Украины из-за карантина бесплатно покажет спектакли: подробности
Театр из-за карантина покажет спектакли онлайн (коллаж РБК-Украина)

Киевская оперетта запускает марафон онлайн-трасляций концертов и мюзиклов

Карантин в Украине из-за коронавируса был введен на три недели до 3 апреля, в связи с чем на указанный период запретили массовые мероприятия по всей стране. После остановки работы театров Киевский национальный академический театр оперетты решил преподнести гражданам приятный сюрприз и объявил о запуске трансляций спектаклей онлайн.

Так, каждый желающий теперь может прямо из дома посмотреть концерты, мюзиклы и оперетты в интернете.

"Мы не можем оставить наших дорогих поклонников без спектаклей и концертов любимого театра. Поэтому начинаем марафон online-трансляций на YouTube-канале KievOperetta", - передали в пресс-службе оперетты.

Также был опубликован график трансляций.

  • 19 марта - концерт "Шедевры барочной музыки "Венецианская ночь";
  • 21 марта - мюзикл "Скрипач на крыше", муз. Дж.Бока;
  • 23 марта - концерт "Штраус в оперетте";
  • 25 марта - оперетта "Графиня Марица", муз. И.Кальмана;
  • 27 марта - концерт "Музыка из кинофильмов";
  • 29 марта - мюзикл "Sugar, или В джазе только девушки", муз. Дж.Стайна;
  • 31 марта - концерт "Мировые мюзиклы. Самое лучшее!";
  • 2 апреля - мюзикл "Семейка Аддамсов", муз. Е.Липпа.

Время начала всех спектаклей - в 19:00.

Как сообщалось ранее, после введения карантина для школьников стали транслировать видеоуроки - дистанционное обучение учеников 9 и 11 классов стали проводить лучшие учителя киевских школ по будням с 16 марта.

Кроме того, 18 марта президент Владимир Зеленский инициировал аналогичные телеуроки для учеников 5 классов.

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