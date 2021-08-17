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Нацбанк змінює дизайн гривень: дивіться, як виглядатимуть нові банкноти

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Вівторок 17 серпня 2021 19:20
Нацбанк змінює дизайн гривень: дивіться, як виглядатимуть нові банкноти Нацбанк випустить нові гривневі банкноти (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні з'являться нові гривні. Так, з 20 серпня в обіг буде введено дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень. Вони присвячені 30-річчю Незалежності України.

Як виглядатимуть купюри і у чому їхня "фішка" - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як виглядають нові гривневі купюри

Якщо ви очікуєте побачити щось дуже відмінне від того, що є на сьогодні - то ви розчаруєтесь. Річ у тім, що нові банкноти майже повністю відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень.

Але при цьому, звісно, мають і відмінність - на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Оновлених 100-гривневих банкнот зразка 2014 року буде надруковано 30 тисяч штук.

Основний малюнок лицьового боку - портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку - зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Нацбанк змінює дизайн гривень: дивіться, як виглядатимуть нові банкнотиНацбанк змінює дизайн гривень: дивіться, як виглядатимуть нові банкноти

Нова 100-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Оновлених 500-гривневих банкнот зразка 2015 року теж буде надруковано 30 тисяч штук.

Основний малюнок лицьового боку - портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку - зображення будівлі Києво-Могилянської академії. І також банкнота міститиме святкову айдентику - "30 років Незалежності України".

Нацбанк змінює дизайн гривень: дивіться, як виглядатимуть нові банкнотиНацбанк змінює дизайн гривень: дивіться, як виглядатимуть нові банкноти

Нова 500-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Де взяти нові банкноти?

Пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами ("Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк").

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень - 114 гривень, банкноти номіналом 500 гривень - 512 гривень.

Цікаво знати

До цього моменту Нацбанк теж випускав пам'ятні банкноти:

  • у 2011 році на честь відзначення 20-ї річниці створення НБУ була випущена пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень
  • у 2016 році до 160-річчя від дня народження видатного українського письменника Івана Франка - пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень

Нацбанк змінює дизайн гривень: дивіться, як виглядатимуть нові банкноти

Пам'ятна банкнота 20 гривень (фото: coins.bank.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що українцю в супермаркеті дали на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1000 грн.

Читайте також про те, які банкноти сьогодні є актуальними і єдиним законним платіжним засобом в Україні, а які можна просто "повісити у рамочку".

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Національний банк України 30 років Незалежності
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