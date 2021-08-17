Нацбанк меняет дизайн гривен: смотрите, как будут выглядеть новые банкноты

В Украине появятся новые гривны. Так, с 20 августа в обращение будут введены две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен. Они посвящены 30-летию Независимости Украины.

Как будут выглядеть купюры и в чем их "фишка" - читайте в нашем материале ниже.

Как выглядят новые гривневые купюры

Если вы ожидаете увидеть что-то очень отличное от того, что есть на сегодня - то вы разочаруетесь. Дело в том, что новые банкноты почти полностью воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен.

Но при этом, конечно, есть и отличие - на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Обновленных 100-гривневых банкнот образца 2014 года будет напечатано 30 тысяч штук.

Основной рисунок лицевой стороны - портрет Тараса Шевченко; основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически-переменной краской праздничная айдентика - "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет во время изменения угла наклона банкноты.

Новая 100-гривневая банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Обновленных 500-гривневых банкнот образца 2015 года тоже напечатают 30 тысяч штук.

Основной рисунок лицевой стороны - портрет Григория Сковороды; основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киево-Могилянской академии. И также банкнота будет содержать праздничную айдентику - "30 лет независимости Украины".

Новая 500-гривневая банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Где взять новые банкноты?

Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами ("Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк").

Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен - 114 гривен, банкноты номиналом 500 гривен - 512 гривен.

Интересно знать

До этого момента Нацбанк тоже выпускал памятные банкноты:

в 2011 году в честь празднования 20-й годовщины создания НБУ была выпущена памятная банкнота номиналом 50 гривен

в 2016 году к 160-летию со дня рождения выдающегося украинского писателя Ивана Франко - памятная банкнота номиналом 20 гривен

Памятная банкнота 20 гривен (фото: coins.bank.gov.ua)