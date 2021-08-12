Українцю в супермаркеті дали на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1000 грн (фото)

В українському супермаркеті на здачу видали рідкісну монету номіналом 1 гривня, яку серед нумізматів вважають досить цінною. За такі гроші на сайтах оголошень можна побачити пропозиції на суми до тисячі гривень.

Чоловік опублікував фото 1-гривневої монети випуску 1995 року. На знімку видно, що її стан досить хороший, а значить за бажанням продати грошик можна подорожче.

Також помітно, що монета має широкий кант.

Рідкісну монету 1 гривня 1995 року видали на здачу в супермаркеті (фото: facebook.com/groups / Аверс)

За словами щасливого володаря рідкісної монети, отримав він її на здачу від касира в одному з магазинів мережі АТБ.

Монета 1 гривня 1995 року знайшла нового власника прямо в магазині (фото: facebook.com/groups / Аверс)

За скільки можна продати монету

На сайті безплатних оголошень OLX в найсвіжіших пропозиціях ціни варіюються від 650 до 1000 гривень. У пропозиціях зазначається, що у таких монет - добрий або відмінний стан.

1-гривневі монети 1995 року (фото: скрін olx.ua)

На ресурсі Craft на лоти монети 1995 року номіналом 1 гривня цінові пропозиції стартують з 760 гривень, але фінішують навіть на сумі у 2 тисячі гривень!

Монети номіналом 1 гривня 1995 року (фото: скрін crafta.ua)

Чому так відрізняються ціни

Взагалі будь-яка монета 1 гривня 1995 року цікава для нумізматів і вважається цінною, зауважують фахівці на сайті Monety.in.ua. Їх можна продати мінімум за 500 гривень, але є і дорожчі різновиди.

1 гривня 1995 року з широким кантом. Ціна 500 - 800 грн

Найчастіше зустрічається гривня з широким кантом на аверсі та реверсі. Її досить легко можна купити на інтернет аукціонах.

Монета 1 гривня 1995 року з широким кантом (фото: скрін monety.in.ua)

1 гривня 1995 року з вузьким кантом. Ціна 1400 - 2800 грн

А ось із вузьким кантом гривня 1995 року зустрічається рідше, тому і коштує дорожче. Бувають різновиди з перевернутим написом на гурті, але це не додає вартості монеті.

Рідкісна монета 1 гривня 1995 року з вузьким кантом цінується ще більше (фото: скрін monety.in.ua)

1 гривня 1995 року з гладким гуртом. Ціна 2800 - 9000 грн

Гривні з гладким гуртом, тобто без гуртового напису вважаються пробними. Їх точний тираж невідомий. У 2017 р. така гривня була продана на аукціоні Віоліті за 4464 грн, але і це не гранична ціна.

1 гривня 1995 року з датою 1996 на гурті. Ціна договірна

Особливість такого різновиду в тому, що у неї на гурті замість дати 1995 вказана дата 1996. Це рідкісна перепутка. У 2019 році на аукціоні Віоліті гривню 1995 р. з гуртом 1996 року продали за 37 010 грн!

1 гривня 1995 року три точки на гурті. Ціна 13 000 - 17 000 грн

Це рідкісний різновид 2АА2, у неї вузький кант, а на гурті по сторонах дати по три точки. Наприкінці 2020 року гривню 1995 р. з трьома точками на гурті продали за 17 501 грн.