Євробачення-2025. Стало відомо, якою буде сцена конкурсу: перші фото

Поки у "Дії" триває голосування за членів журі Нацвідбору, організатори "Євробачення-2025" показали головну сцену міжнародного пісенного заходу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку конкурсу в Instagram пише про це детальніше.

Який вигляд матиме головна сцена "Євробачення-2025"

Так, поки що локацію можна побачити тільки на рендерах і концептах. Проте організатори продемонстрували суть своєї ідеї.

Візуальний стиль для масштабного пісенного конкурсу розробив артдиректор Артур Дейнев, і він хоче, аби шанувальники та артисти відчували себе цінними і почутими.

Дизайн натхненний горами та різноманітністю Швейцарії, а сама сцена веде вглиб залу та закінчується майданчиком для виконавців, які хочуть бути ближче до своїх фанів.

Сцена "Євробачення-2025" (фото: instagram.com/eurovision)

Сцена "Євробачення-2025" (фото: instagram.com/eurovision)

Сцена "Євробачення-2025" (фото: instagram.com/eurovision) Сцена "Євробачення-2025" (фото: instagram.com/eurovision) Сцена "Євробачення-2025" (фото: instagram.com/eurovision)

"Нашою метою було створити революційну концепцію сцени – цілісний досвід, якого ми ще ніколи не бачили на Євробаченні. Завдяки імерсивному плануванню, глядачі зможуть стати частиною конкурсу, як ніколи раніше", - прокоментував ідею створення художник-постановник Флоріан Відер.

До слова, логотип "Євробачення-2025", який має форму серця, буде пульсувати. Як пояснюють організатори, серце символізує діалог, єдність та об'єднавчу силу музики.

Що відомо про "Євробачення-2025"

Після перемоги виконавця Nemo з піснею "The Code" масштабний захід пройде у Базелі, Швейцарія. Перший півфінал відбудеться 13 травня, другий - 15, а фінал - 17 травня наступного року.

Цей захід стане 69-м в історії конкурсу, а сама Швейцарія прийматиме конкурс утретє. Раніше країна перемагала у 1988 та 1989 роках. Тоді грандіозна музична подія проходила у Лозанні.