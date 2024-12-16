Данилко впервые встретился с певицей, которая обошла его на Евровидении-2007

Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, впервые за 17 лет встретился с певицей из Сербии Марией Шерифович. Именно она обошла артиста на Евровидении в 2007 году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение из Instagram Данилко.

Сердючка неожиданно показалась с известной певицей

Данилко и его команда выступали в Амстердаме, где на одном концерте собрались все звезды Евровидения. И там артист увиделся с Шерифович, певицей из Сербии. Вместе они участвовали в песенном конкурсе в далеком 2007 году.

Встреча получилась теплой и веселой. На совместных фото Данилко, его "сценическая мама" и певица из Сербии улыбались.

А в описании к фотографиям и веселому видео Данилко обратился к Шерифович. Он пригласил ее отпраздновать 20-летие их выступления, которое наступит уже в 2027 году.

"Моя дорогая Мария! Мы не виделись 17 лет! И именно тебя я хотел встретить в Амстердаме!" - написал Данилко.

Евровидение-2007 - почему вокруг конкурса был скандал

Напомним, в 2007 году Сердючка представляла Украину на песенном конкурсе с песней, которая до сих пор остается популярной - "Dancing Lasha Tumbai". И уже тогда в ней услышали "послание" к россиянам. Пропагандисты страны-агрессора утверждали, что Сердючка пела не "Lasha Tumbai", а "Раша, гудбай".

Сердючка на Евровидении - видео

Из-за этого вокруг конкурса возникло немало скандалов. А в финале Сердючка заняла второе место, первое же заняла Шерифович с песней "Molitva". Ее победу называли "политической", но результаты никто не оспаривал.

Мария Шерифович на Евровидении - видео