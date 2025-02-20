Наталка Денисенко похвасталась роскошной сумкой и нарвалась на хейт

Сколько стоит "лук" Денисенко

Как известно, блогер получил широкую популярность благодаря своим роликам с провокационным вопросом "Сколько стоит ваш Look?". На этот раз героиней стала актриса Наталка Денисенко.

Знаменитость не скрывает, что во время войны она не экономит на себе. Так, артистка продемонстрировала образ, который полностью состоял из вещей белого оттенка - любимого цвета Денисенко.



Денисенко рассказала, сколько стоит ее образ (скриншот)

Длинная шуба из белого искусственного меха обошлась Наталке в 9400 гривен, широкие брюки - 3000 гривен, прозрачное боди с топом - 2500, а сапоги-козаки - 3000 гривен.

"А сумочка, это, конечно, моя гордость. Это мне было 35 лет, и я себе сделала такой подарок, сумка Bottega Veneta - она стоит 2500 евро", - похвасталась Денисенко.



Денисенко показала трендовую сумку (скриншот)

Также она подчеркнула, что не экономит даже во время войны.

"Мне хочется донести людям, что другого времени жить у нас не будет. А может, я завтра умру?! Ну куда я откладываю? Себе на похороны? Чтобы меня красиво похоронили, когда в меня попадет ракета?" - риторически спросила актриса.

Как отреагировали в сети

Многие фолловеры Николаса Кармы написали, что очень любят эту актрису и восхищаются ее энергетикой и образами. Однако нашлись и такие, кто неоднозначно воспринял заявление Денисенко о том, что во время войны не нужно экономить на себе и брендах:

"Я откладываю на донат, а ты - на сумочку"

"Говорит она, а стыдно почему-то мне"

"Неоднозначное отношение к этой актрисе"

"Лучше донатить деньги на армию"

"Не естественно и наиграно. Слишком"

"Вот действительно, дочь хочет на обучение за границу, но надо жить для себя, пойду куплю сумку"

"Сейчас это все немного не ко времени"

"Дай Бог каждому себе купить такую ​​сумку, но наши реалии таковы, что большая часть общества выживает, как может, а хотелось бы, чтобы просто жила. И с легкостью имела такие расходы, а не думала, как бы выжить".



Наталка Денисенко нарвалась на хейт в сети из-за брендовой сумки (скриншот)

К слову, это не первая дорогая покупка Денисенко за последнее время. Недавно актриса похвасталась роскошным авто - она купила Mercedes, стоимость которого около 2 млн гривен.



Наталка Денисенко в своем авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Напомним, актриса замужем за актером Андреем Фединчиком, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие. Сначала присоединился к теробороне, а ныне является действующим военнослужащим. Где именно он служит и какую работу выполняет в ВСУ, Наталка Денисенко не озвучивает.

Недавно ее супругу сделали сложную операцию и установили титановые импланты в позвоночник. Тогда актриса подробнее рассказала о его диагнозе мужа и сколько будет длиться реабилитация.



Наталка Денисенко с мужем (фото: instagram.com/natalka_denisenko)