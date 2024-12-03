Сколько стоит "лук" Джамалы: певица рассекретила, какие тренды выбирает зимой (видео)

Известный блогер Николас Карма встретил в центре Львова Джамалу и поинтересовался у победительницы "Евровидения-2016", сколько стоит ее зимний образ с длинной шубой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное в Instagram Кармы.

Для повседневного "лука" знаменитость выбрала широкие брюки, теплую толстовку, обувь на низком ходу, кепи от дизайнера Руслана Багинского, а также длинную рыжую шубу и огромную сумку-шопер.

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По словам исполнительницы, стоимость ее шубы - около 23 тысяч гривен. Она отметила, что это эко-мех.

"Шубка наша. Кстати, обязательно, искусственный мех", - подчеркнула Джамала.

На что Николас Карма ответил, что он подумал, что это натуральный мех.

"Боже, чтобы я ходила в мехах", - с юмором отметила певица.

Также она подчеркнула, что нужно поддерживать отечественные бренды, как это делают например итальянцы.

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Затем Карма спросил и про другие детали образа. Широкие штаны черного цвета стоили певице 2 тысячи гривен, теплый свитер - 1 тысячу, обувь - около 3 тысяч.

Также блогер акцентировал, что на артистке кепи известного украинского дизайнера.

"До 10 тысяч", - честно призналась Джамала.

Затем она показала свою вместительную сумку-шопер.

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"Ты попробуй мою сумочку", - отметила певица. Она также сказала, что ее стоимость - до 10 тысяч гривен.

Напомним, Джамала - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944".

Творческая карьера началась в 2001 году. Выпустила восемь студийных альбомов, в которые вошли песни на английском, украинском, русском и крымскотатарском языках.

Недавно Джамала представила первую видеоработу на одну из песен альбома QIRIM - ARAFAT DAĞINDAN. Она показала свои архивные видео из Крыма в окружении самых близких.

Певица замужем, воспитывает троих сыновей.

Джамала с детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)