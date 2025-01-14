"Сбылась моя мечта": Наталка Денисенко похвасталась покупкой роскошного авто (фото)

Наталка Денисенко, которая недавно высказывалась о сексуальных домогательствах в украинском кино, похвасталась на этот раз драгоценной покупкой. Актриса стала обладательницей новенького Mercedes.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram , и РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.

Какой автомобиль купила Денисенко

На своей странице знаменитость призналась, что сбылась ее мечта. Она не стала скрывать радостных эмоций от этого события и призналась, что ей до сих пор трудно поверить, что это все - реальность.

"Я действительно расплакалась, потому что моя маленькая Наташа внутри меня так радовалась, что она сама купила Мерс", - написала также избранница Андрея Фединчика.

Кроме того, актриса уже успела сделать одно из первых фото внутри авто. Салон машины преимущественно белого цвета, хотя там также есть детали черного цвета.

Если зайти на сайт производителя, то можно узнать, что стоимость такой машины составляет около 50 тысяч долларов, что в гривнах - более 2 млн.

Марка, обладательницей которой стала Денисенко, похожа на Mercedes EQA. Но производители предлагают покупателям ряд других похожих моделей.

Наталка Денисенко показала новое авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko) Наталка Денисенко показала новое авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko) Наталка Денисенко показала новое авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Реакция поклонников

Коллеги и поклонники оставляют под соответствующим постом кучу приятных слов. Они не скрывают своего восторга от того, что Денисенко сама смогла приобрести такую дорогостоящую покупку. Вот некоторые их комментарии:

"Поздравляю тебя, Наташа, горжусь тобой!"

"Существуют два вида машин: Mercedes и не Mercedes"

"Наташенька, как я горжусь тобой! Ты достойна самого лучшего!"

"У меня такая же мечта, только цвет другой"

"Просто пушка!"

"Mercedes! Как я рада за тебя, Наташа!"

"Вы невероятная! Поздравляю с приобретением замечательного авто!"

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что известно о Наталке Денисенко

Это 35-летняя украинская актриса, которая снялась во многих популярных украинских кино и сериалах.

Уроженка Чернигова сыграла в сериале "Дневники темного", и эта роль стала ее первой известной. После этого ей стали предлагать яркие, часто главные роли, и сейчас популярность звезды только растет.

Что касается личной жизни, то Денисенко замужем за своим коллегой, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ. Они вместе снимались в сериале "Клан ювелиров". В сентябре 2017 года у пары родился сын Андрей.

Наталка Денисенко с мужем (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кроме актерства, Наталка также увлекается декламацией стихов и устраивает поэтические вечера в разных городах Украины. Кроме того, она интересуется ведической психологией, танцами на пилоне и режиссерским искусством.

За страницей знаменитости в Instagram следят почти 500 тысяч подписчиков.