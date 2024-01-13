Наталка Денисенко в купальнике блеснула подтянутой фигурой на фоне зимних Карпат (фото)
Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с 5-летним сыном отдыхают в селе Яблуница Ивано-Франковской области. Оттуда артистка делится пикантными снимками.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Наталка Денисенко показала, как отдыхает в Карпатах
Звезда призналась, что ей очень понравилось место, где она проводит свой зимний отпуск.
Она уже успела попариться в бане, посидеть в чане под открытым небом, отведать местную кухню.
Наталка Денисенко в Карпатах (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Не забыла Денисенко также продемонстрировать поклонникам свою стройную фигуру, надев золотистое бикини.
Наталка Денисенко в Карпатах (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Напомним, перед Карпатами Наталка отдыхала в Одессе вместе с сыном и мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ.
Там они плавали в бассейне, были в джакузи, ходили на массаж и отвели сына в океанариум.
Под кадрами, опубликованными в Instagram, Фединчика обвинили в "прикрытии службой".
"Не знаю, где так можно служить, что почти каждый месяц видеться и отдыхать с семьей. Ребята с востока больше года без ротаций и отпусков. Сплошная несправедливость: одни в ВСУ имеют право на отдых, а другие - больше года не видят семью. Одни воюют, а другие прикрываются службой", - написал один из фолловеров.
Наталка не промолчала и стала на защиту любимого: "Зависть - не то чувство, которого заслуживают семьи военных. Если бы я могла все вам рассказать, то вы бы не писали таких сообщений. Почему-то мне стыдно за вас".