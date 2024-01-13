Алан Бадоев выдал серию откровенных кадров: таким его мало кто видел
Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев приятно удивил своих фанатов. 10 января ему исполнилось 43 года, в честь чего он решил сделать серию постов, в которых поделился разными кадрами, среди которых были и достаточно откровенные.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Бадоева.
Что показал режиссер
Новые посты появляются на странице Бадоева довольно часто. Но в этот раз он решил порадовать фанатов еще больше. Первую серию фото, под которыми он поблагодарил всех за поздравление, он выложил несколько дней назад. Однако новые кадры появляются на странице Бадоева и 13 января.
Как выглядит Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)
"За всю свою жизнь я еще не имел опыта общения с психологом (или как там правильнее говорить), какие-то попытки были, но меня это не задело. Мои друзья, это и есть помощь моему мозгу. Иногда просто молчишь или говоришь о "кофе", а в этот момент становятся понятными гораздо более глубокие вещи. И просто становится легче", - написал клипмейкер под черно-белыми фото.
Кадры из жизни режиссера не датированы. Когда именно и где он их делал - неизвестно.
Бадоев показал кадры своей жизни (фото: instagram.com/alanbadoev)
"На мой взгляд, самый интересный способ жить это принимать в себе исключительно все, не прятаться от себя, работать над тем, что стоит перемен и усовершенствований. Не искать безупречного себя, а чувствовать свою уникальность. Остальное нарисует АИ", - отметил под еще одним постом режиссер.
Конечно же, больше внимания у фанов привлекли фото Бадоева, на которых он позирует без одежды. На одном из таких кадров он позировал в ванной.
Бадоев удивил фанатов откровенными кадрами (фото: instagram.com/alanbadoev)
Еще на одной фотографии режиссер показал свой отдых. Рядом сидел неизвестный мужчина, а сам Бадоев улыбался на камеру.
Новые снимки клипмейкера (фото: instagram.com/alanbadoev)
Как реагирует сеть
Серия фотографий от Бадоева понравилась пользователям. В комментариях под постами они пишут:
- "Ваше творчество - это отдельный, замечательный вид психотерапии"
- "Мирного неба и новых творческих успехов"
- "На обнаженных фото вы будто и не голый, а открытый перед нами".
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