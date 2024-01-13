Алан Бадоев выдал серию откровенных кадров: таким его мало кто видел

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев приятно удивил своих фанатов. 10 января ему исполнилось 43 года, в честь чего он решил сделать серию постов, в которых поделился разными кадрами, среди которых были и достаточно откровенные.

Что показал режиссер

Новые посты появляются на странице Бадоева довольно часто. Но в этот раз он решил порадовать фанатов еще больше. Первую серию фото, под которыми он поблагодарил всех за поздравление, он выложил несколько дней назад. Однако новые кадры появляются на странице Бадоева и 13 января.

Как выглядит Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

"За всю свою жизнь я еще не имел опыта общения с психологом (или как там правильнее говорить), какие-то попытки были, но меня это не задело. Мои друзья, это и есть помощь моему мозгу. Иногда просто молчишь или говоришь о "кофе", а в этот момент становятся понятными гораздо более глубокие вещи. И просто становится легче", - написал клипмейкер под черно-белыми фото.

Кадры из жизни режиссера не датированы. Когда именно и где он их делал - неизвестно.

Бадоев показал кадры своей жизни (фото: instagram.com/alanbadoev)

"На мой взгляд, самый интересный способ жить это принимать в себе исключительно все, не прятаться от себя, работать над тем, что стоит перемен и усовершенствований. Не искать безупречного себя, а чувствовать свою уникальность. Остальное нарисует АИ", - отметил под еще одним постом режиссер.

Конечно же, больше внимания у фанов привлекли фото Бадоева, на которых он позирует без одежды. На одном из таких кадров он позировал в ванной.

Бадоев удивил фанатов откровенными кадрами (фото: instagram.com/alanbadoev)

Еще на одной фотографии режиссер показал свой отдых. Рядом сидел неизвестный мужчина, а сам Бадоев улыбался на камеру.

Новые снимки клипмейкера (фото: instagram.com/alanbadoev)

Как реагирует сеть

Серия фотографий от Бадоева понравилась пользователям. В комментариях под постами они пишут: