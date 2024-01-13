Наталка Денисенко у купальнику блиснула підтягнутою фігурою на тлі зимових Карпат (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Наталка Денисенко показала, як відпочиває у Карпатах

Зірка зізналась, що їй дуже сподобалося місце, де вона проводить свою зимову відпустку.

Вона вже встигла попаритися в бані, посидіти в чані під відкритим небом, посмакувати місцевою кухнею.

Наталка Денисенко у Карпатах (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Не забула Денисенко також продемонструвати прихильникам свою струнку фігуру, надівши золотисте бікіні.

Наталка Денисенко у Карпатах (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Нагадаємо, перед Карпатами Наталка відпочивала в Одесі разом із сином та чоловіком Андрієм Федінчиком, який зараз служить у лавах ЗСУ.

Там вони плавали в басейні, були в джакузі, ходили на масаж і відвели сина в океанаріум.

Під кадрами, опублікованими в Instagram, Федінчика звинуватили в "прикритті службою".

"Не знаю, де так можна служити, що майже кожен місяць бачитись та відпочивати з родиною. Хлопці зі сходу більше року без ротацій та відпусток. Суцільна несправедливість: одні в ЗСУ мають право на відпочинок, а інші - більше року не бачать родину. Одні воюють, а інші прикриваються службою", - написав один з фоловерів.

Наталка не промовчала і стала на захист коханого: "Заздрість - не те почуття, на яке заслуговують сім'ї військових. Якби я могла все вам розказати, то ви б не писали таких повідомлень. Чомусь мені соромно за вас".