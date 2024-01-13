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Украинская певица гневно обратилась к поклоннице: "Вы крадете мою музыку"

Суббота 13 января 2024 13:42
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Украинская певица гневно обратилась к поклоннице: "Вы крадете мою музыку" KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA, гневно обратилась к поклоннице из-за того, что девушка слушает ее музыку не на официальных музыкальных площадках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Артистка пристыдила поклонницу

Так, исполнительница опубликовала в соцсетях скриншот, на котором одна из ее поклонниц выражает восхищение песнями певицы.

Однако звезда обратила внимание на другое. Анастасию возмутило, что девушка вместо официальных музыкальных площадок слушала ее треки в Telegram.

Украинская певица гневно обратилась к поклоннице: &quot;Вы крадете мою музыку&quot;

KOLA возмутилась на поклонницу (фото: instagram.com/kola__official)

"Европа, Америка, Великобритания к нам относятся очень странным образом, потому что в нашей стране до сих пор развито пиратство. Слушать песни в Telegram - это пиратство. Вы крадете музыку создателей, музыкантов. Это не классно, это - позорно", - говорит артистка.

Также она добавила, что за границей все люди понимают, что для того, чтобы послушать песню, им нужно скачать ее на любой музыкальной платформе.

Украинская певица гневно обратилась к поклоннице: &quot;Вы крадете мою музыку&quot;

KOLA возмутилась на поклонницу (фото: instagram.com/kola__official)

"Именно поэтому украинские исполнители получают гораздо меньше денег за свои песни со всех музыкальных площадок и YouTube, потому что Spotify, AppleMusic и другие знают о том, что в нашей стране есть пиратство", - эмоционально рассказала KOLA.

Анастасия призвала становиться сознательнее, перестать "воровать" у музыкантов их душу, любовь, и все то, что они вкладывают в свои композиции.

Недавно KOLA рассказала, что тайно вышла замуж.

Также экс-мужТринчер признался, развелись ли они официально.

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