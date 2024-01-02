Наталья Могилевская 29 лет назад и сейчас: как менялась певица (фото)
Украинская певица Наталья Могилевская начала свой музыкальный путь в конце 90-х. Широко прославилась исполнительница уже в нулевых. С тех пор она не раз экспериментировала со своей внешностью и имиджем.
Пока все обсуждают перемены в личной жизни артистки, РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, как менялись образы новоиспеченной мамочки с начала ее покорения украинского шоу-бизнеса.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Натальи Могилевской.
Наталья Могилевская 29 лет назад и сейчас
Певица ворвалась на отечественный музыкальный олимп с натуральным цветом волос и нежным макияжем. Тогда она предпочитала романтические образы.
Наталья Могилевская1995 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Со временем цвет волос Могилевской кардинально изменился и она стала соблазнительной блондинкой.
Изменения коснулись и луков знаменитости. Так, декольте становились все глубже, а юбки - короче.
Наталья Могилевская 2009 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Вскоре Наталья уже остановила свой выбор на темном оттенке волос. А роскошные локоны стали ее изюминкой.
Наталья Могилевская 2010 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Летом 2017 года исполнительница лишилась длинных прядей и предстала перед фанами со стильным каре.
Наталья Могилевская 2017 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Сейчас артистка, которая для поклонников является олицетворением страсти, чувственности и женственности, имеет волнистые карамельные пряди, а романтические луки снова стали неотъемлемой частью ее гардероба.
Наталья Могилевская 2023 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, недавно Могилевская впервые показала своего любимого и рассказала, когда решилась на удочерение девочек.
Также Даша Квиткова поразила сходством 2-летнего сына с актером "Один дома".