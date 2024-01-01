Наталья Могилевская стала мамой: трогательное фото с детьми

В новогоднюю ночь певица Наталья Могилевская шокировала фанатов признанием: во время полномасштабного вторжения РФ она стала мамой!

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск программы "Квартал 95".

Наталья Могилевская усыновила детей

Так, артистка призналась, что усыновила двоих детей - двух и десяти лет. По ее словам, они очень сильно травмированы.

"Дети очень сильно травмированы. Например, Саша, моя дочь, несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто нужно было время для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться в новой семье, в столичную жизнь, и сегодня, если бы ты их увидел, ты бы их не узнал", - поделилась Наталья.

Евгений Кошевой поинтересовался у исполнительницы, можно ли ему показать залу фотографию, после чего Могилевская согласилась и снимок вывели на экран.

Наталья Могилевская показала детей (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звезда уточнила, что пока не готова показывать лица детей, потому что даже в школе не знают, что они были удочерены.

"Это действительно большая тайна и тайной останется как можно дольше", - добавила знаменитость.

Своим счастьем артистка поделилась также в соцсетях.

Она заявила, что в новогоднюю ночь, когда должны сбываться мечты, самая большая мечта ее жизни сбылась.

"Хочу поблагодарить всех моих друзей, коллег и известных людей, кто знал мою тайну, но держал ее в секрете длительное время. Хочу поблагодарить всех своих зрителей за поддержку и защиту моей личной жизни. Такой трогательной реакции я не ожидала. Даже не знаю, как вам благодарить. вы меня очень тронули", - написала певица.

Наталья Могилевская с детьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также она пожелала всем детям Украины, оставшимся без родителей, найти свою семью.

Напомним, еще в декабре Могилевскую заметили вместе с ребенком в Киеве. Говорят, девочка называла ее мамой.

Однако эту новость звезда тогда никак не комментировала.