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Даша Квиткова поразила сходством 2-летнего сына с актером "Один дома" (фото)

Понедельник 01 января 2024 22:04
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Даша Квиткова поразила сходством 2-летнего сына с актером "Один дома" (фото) Даша Квиткова сравнила внешность сына с Маколеем Калкиным (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова поразила сходством своего 2-летнего сына Льва от шоумена Никиты Добрынина с главным героем культового фильма "Один дома" Маколеем Калкиным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Даша Квиткова сравнила внешность сына с актером

Так, победительница "Холостяка-2019" в своих stories разместила коллаж для сравнения с фотографиями ее сына и кадрами из фильма 1990 года с американским актером в образе Кевина Маккаллистера.

Даша Квиткова поразила сходством 2-летнего сына с актером &quot;Один дома&quot; (фото)

Даша Квиткова сравнила внешность сына с Маколеем Калкиным (фото: instagram.com/kvittkova)

На снимках, которые демонстрируют сходство 2-летнего Льва со знаменитостью, мальчик сидит на руках у звездной мамы в полосатой рубашке.

Публикацию Квиткова решила не подписывать, лишь добавила несколько эмодзи.

Напомним, недавно Маколей Калкин воссоединился с экранной мамой из "Один дома" спустя 30 лет.

Также мы писали, что дом из фильма "Один дома 2" продают.

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