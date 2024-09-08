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Каменских показалась с короткими волосами и спровоцировала нешуточные споры (видео)

Воскресенье 08 сентября 2024 09:42
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Каменских показалась с короткими волосами и спровоцировала нешуточные споры (видео) Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Полина Иваненко

Певица Настя Каменских удивила сеть. В этот раз звезда примеряла образ с короткими и прямыми волосами. Дерзкое каре оценили не все пользователи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост в Instagram, который Каменских сделала вместе с визажистом Егором Андрюшиным.

Новый образ певицы

В начале видео звезда показалась без макияжа. Каменских позировала перед камерами без фильтров и не стеснялась своей "натуральной" внешности.

Каменских показалась с короткими волосами и спровоцировала нешуточные споры (видео)

Каменских показалась с короткими волосами и спровоцировала нешуточные споры (видео)

Каменских без макияжа (скриншоты)

И на такой шаг певица пошла не просто так. Каменских доверилась визажисту, чтобы тот создал ей новый образ. Андрюшин выбрал для нее интересное перевоплощение.

Каменских показалась с короткими волосами и спровоцировала нешуточные споры (видео)

Новый образ Каменских (скриншот)

Звезда примеряла новую прическу - каре с прямыми волосами. А под такой парик визажист сделал Насти макияж в зеленом цвете с акцентом на глаза.

Каменских показалась с короткими волосами и спровоцировала нешуточные споры (видео)

Каменских показалась в откровенном образе (скриншот)

При этом артистка примерила откровенный зеленый наряд с белыми перьями и глубоким декольте. Как видно на видео, сама Каменских была довольна экспериментом и уверенно держалась перед камерой с короткими волосами и ярким макияжем.

Реакция сети

Новый образ Каменских спровоцировал споры. Впрочем, пользователи обсуждают не только внешний вид певицы. Также ей "досталось" из-за мужа - репера Потапа. Сеть критикует артиста, потому что тот находится за границей и якобы забыл о полномасштабной войне в Украине.

Также комментаторы пишут:

  • "Чому з роками стають все гірші пісні? Такий красивий голос, а жодна пісня як колись в голові не крутиться і не запам'ятовується"
  • "Мабуть у деяких українців амнезія. Ваша Настя, як здрасті, з'явилась тоді, коли їй потрібно, до інших їй немає діла"
  • Єгор красунчик, питань немає. А от щодо Анастасії - так гидко дивитись як її намагаються "повернути"
  • "Проти самої артистки нічого не маю, а пісня не дуже"
  • "Красуня, нічого не скажеш"
  • "Не розумію, звідки стільки хейту, мені подобається!".

К слову, ранее Волошин заинтриговал словами об отношениях с Тринчер.

Кроме этого, мы недавно рассказывали, как сейчас выглядит 70-летняя Алла Кудлай и что известно о ее жизни в период войны.

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Настя Каменских Каменских Звезды шоу-бизнеса
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