Каменских показала себя в детстве на семейном фото: совсем не изменилась

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, артистка опубликовала в stories фото в рамке, висящей на стене в ее доме. На черно-белом изображении маленькая Настя, одетая в белое платье, белые носки и черная обувь, гуляла по городу, держась за руку с мамой.

Лидия Петровна надела на прогулку с единственной дочерью длинное платье с узорами, солнцезащитные очки, черные туфли и черную сумочку.

"Я и моя мама", - на английском языке подписала кадр знаменитость.

Скриншот

Что известно о детстве Каменских

Будущая звезда появилась на свет 4 мая 1987 года в Николаеве. Ее родители работали в Национальном академическом хоре имени Г. Веревки: мама, Лидия Петровна, была певицей, а отец - концертным директором.

Перед тем как посвятить себя музыке, Алексей Иосифович Жмур был капитаном сборной команды по волейболу "Динамо". Интересно, что Настя Каменских сохраняет девичью фамилию своей матери.

Музыка всегда была частью жизни певицы: мама служила ей как пример для подражания и строгий наставник. В шесть лет родители отдали Настю в музыкальную школу по классу фортепиано, а также она занималась вокалом. Иногда девочке не хотелось посещать занятия, но мама-певица строго следила за тем, чтобы дочь не пропускала уроки.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя впервые выехала за границу в шесть лет. Родители мечтали о блестящем будущем для своей дочери и отправили ее во Францию по программе обмена. Это путешествие стало началом многих поездок: в школьные годы Настя часто бывала в Италии, где проводила несколько месяцев. Таким образом, она получала образование сразу в двух городах - Киеве и Неаполе.

После окончания школы Каменских поступила в Украино-американский гуманитарный институт "Висконсинского международного университета (США) в Украине" на факультет "Внешнеэкономическая деятельность". Однако свою жизнь связала именно с музыкой.

Скриншот