Насколько сильны ваши ноги? Проверьте это с помощью простого теста с прыжком
Чтобы узнать, насколько сильны ваши мышцы нижней части тела, достаточно сделать простой прыжок. Существует определенное расстояние, которое должен преодолеть человек во время вертикального прыжка с места - именно оно указывает на силу ног.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Что известно
Физиотерапевт Амани Тейлор рассказала, что высота вашего прыжка в вертикальную позицию может быть ключевым показателем общих спортивных результатов.
"Выполнение прыжка зависит от силы, генерируемой во время цикла растяжения-сокращения, когда активная мышца растягивается (эксцентрическое сокращение), а сразу после этого происходит ее укорочение (концентрическое сокращение)", - говорит она.
С возрастом мышечная сила снижается, поскольку тело меняется из-за:
- увеличения пассивной массы, которая не способствует выработке силы
- потери мышечной массы в разных группах мышц с разной скоростью
- изменения площади поперечного сечения скелетных мышц
- изменения эластичности сухожилий
Важно знать, что рост и вес могут влиять на результаты.
Расстояние прыжков, к которым стоит стремиться
По словам Амани, средняя высота прыжков для мужчин составляет более 50 сантиметров, а для женщин - более 40 сантиметров.
Чтобы безопасно проверить свой вертикальный прыжок, поможет метод стены и мела:
- подойдите к стене в доме или в спортзале
- нанесите немного мела на кончики пальцев вашей руки
- станьте прямо, разместив плечо примерно на 15 сантиметров от стены
- держа обе ноги ровно на полу, поднимите руку как можно выше и сделайте отметку на стене рукой, зарисованной мелом
- после этого подпрыгните, вытянув руку над головой
- как только вы достигнете самой высокой точки, сделайте вторую отметку на стене рукой
- измерьте расстояние между двумя меловыми отметками
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