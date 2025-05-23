Наскільки сильні ваші ноги? Перевірте це за допомогою простого тесту зі стрибком
Щоб дізнатися, наскільки сильні ваші м’язи нижньої частини тіла, достатньо зробити простий стрибок. Існує певна відстань, яку має подолати людина під час вертикального стрибка з місця - саме вона вказує на силу ніг.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Що відомо
Фізіотерапевт Амані Тейлор розповіла, що висота вашого стрибка у вертикальну позицію може бути ключовим показником загальних спортивних результатів.
"Виконання стрибка залежить від сили, що генерується під час циклу розтягування-скорочення, коли активний м’яз розтягується (ексцентричне скорочення), а одразу після цього відбувається його вкорочення (концентричне скорочення)", - каже вона.
З віком м’язова сила знижується, оскільки тіло змінюється через:
- збільшення пасивної маси, яка не сприяє виробленню сили
- втрату м’язової маси в різних групах м’язів з різною швидкістю
- зміни площі поперечного перерізу скелетних м’язів
- зміни еластичності сухожиль
Важливо знати, що зріст і вага можуть впливати на результати.
Відстань стрибків, до яких варто прагнути
За словами Амані, середня висота стрибків для чоловіків становить понад 50 сантиметрів, а для жінок - понад 40 сантиметрів.
Щоб безпечно перевірити свій вертикальний стрибок, допоможе метод стіни та крейди:
- підійдіть до стіни у домі або в спортзалі
- нанесіть трохи крейди на кінчики пальців вашої руки
- станьте прямо, розмістивши плече приблизно на 15 сантиметрів від стіни
- тримаючи обидві ноги рівно на підлозі, підніміть руку якомога вище та зробіть позначку на стіні рукою, замальованою крейдою
- після цього підстрибніть, витягнувши руку над головою
- як тільки ви досягнете найвищої точки, зробіть другу позначку на стіні рукою
- виміряйте відстань між двома крейдяними позначками
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