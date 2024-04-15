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Насколько чистые стаканы в Укрзализныце: известный блогер устроил проверку

Понедельник 15 апреля 2024 10:32
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Насколько чистые стаканы в Укрзализныце: известный блогер устроил проверку Блогер рассказал, чисты ли в УЗ стаканы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Чаепитие в поездах Укрзализныци – это уже ритуал, без которого представить поездку невозможно. Но вот хорошо ли моют стаканы в УЗ?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного блоггера Олега Репича в Instagram.

Чистые стаканы в УЗ

Блогер рассказал на видео, как отдал стаканы из УЗ на проверку.

Образцы микрофлоры из стенок стаканов передали в лабораторию. По результатам исследований выявили несколько видов стафилококка: hominis и warneri, эти бактерии не вредны.

Однако наличие стафилококка говорит о том, что стаканы моют не слишком тщательно.

В комментариях люди написали, что было бы интересно проверить чистоту белья в вагонах УЗ.

  • Цікаво було б ще протестувати білизну в УЗ.
  • Дивно, я гадав в усіх поїздах вже використовують одноразові стаканчики.
  • Моя мама працювала провідницею то в неї завжди були чисті стакани як і вдома, все від людини залежить.
  • Нічого дивного. Все залежить від людини, яка миє посуд. А це не вгадаєш. Тому краще одноразові стаканчики.
  • Мені поки щастило з тими, хто пив до мене з тих склянок.

Читайте также о том, что Укрзализныця запустит "семейные вагоны" .

Ранее мы писали о том, что УЗ начала онлайн-продажу билетов в Венгрию .

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Укрзализныця
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