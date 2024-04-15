Насколько чистые стаканы в Укрзализныце: известный блогер устроил проверку

Чаепитие в поездах Укрзализныци – это уже ритуал, без которого представить поездку невозможно. Но вот хорошо ли моют стаканы в УЗ?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного блоггера Олега Репича в Instagram.

Чистые стаканы в УЗ

Блогер рассказал на видео, как отдал стаканы из УЗ на проверку.

Образцы микрофлоры из стенок стаканов передали в лабораторию. По результатам исследований выявили несколько видов стафилококка: hominis и warneri, эти бактерии не вредны.

Однако наличие стафилококка говорит о том, что стаканы моют не слишком тщательно.

В комментариях люди написали, что было бы интересно проверить чистоту белья в вагонах УЗ.