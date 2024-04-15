Наскільки чисті стакани в Укрзалізниці: відомий блогер влаштував перевірку
Чаювання в потягах Укрзалізниці - це вже ритуал, без якого уявити поїздку неможливо. Але от чи добре миють склянки в УЗ?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відомого блогера Олега Репіча в Instagram.
Чи чисті склянки в УЗ
Блогер розказав на відео, як віддав стакани з УЗ на перевірку.
Зразки мікрофлори зі стінок стаканів передали до лабораторії. За результатами досліджень виявили кілька видів стафілококу: hominis та warneri, ці бактерії не є шкідливими.
Проте наявність стафілококу говорить про те, що стакани миють не дуже ретельно.
В коментарях люди написали, що цікаво було б перевірити чистоту білизни у вагонах УЗ.
- Цікаво було б ще протестувати білизну в УЗ.
- Дивно, я гадав в усіх поїздах вже використовують одноразові стаканчики.
- Моя мама працювала провідницею то в неї завжди були чисті стакани як і вдома, все від людини залежить.
- Нічого дивного. Все залежить від людини, яка миє посуд. А це не вгадаєш. Тому краще одноразові стаканчики.
- Мені поки щастило з тими, хто пив до мене з тих склянок.
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