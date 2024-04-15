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Наскільки чисті стакани в Укрзалізниці: відомий блогер влаштував перевірку

Понеділок 15 квітня 2024 10:32
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Наскільки чисті стакани в Укрзалізниці: відомий блогер влаштував перевірку Блогер розказав, чи чисті в УЗ стакани (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Чаювання в потягах Укрзалізниці - це вже ритуал, без якого уявити поїздку неможливо. Але от чи добре миють склянки в УЗ?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відомого блогера Олега Репіча в Instagram.

Чи чисті склянки в УЗ

Блогер розказав на відео, як віддав стакани з УЗ на перевірку.

Зразки мікрофлори зі стінок стаканів передали до лабораторії. За результатами досліджень виявили кілька видів стафілококу: hominis та warneri, ці бактерії не є шкідливими.

Проте наявність стафілококу говорить про те, що стакани миють не дуже ретельно.

В коментарях люди написали, що цікаво було б перевірити чистоту білизни у вагонах УЗ.

  • Цікаво було б ще протестувати білизну в УЗ.
  • Дивно, я гадав в усіх поїздах вже використовують одноразові стаканчики.
  • Моя мама працювала провідницею то в неї завжди були чисті стакани як і вдома, все від людини залежить.
  • Нічого дивного. Все залежить від людини, яка миє посуд. А це не вгадаєш. Тому краще одноразові стаканчики.
  • Мені поки щастило з тими, хто пив до мене з тих склянок.

Читайте також про те, що Укрзалізниця запустить "сімейні вагони".

Раніше ми писали про те, що УЗ розпочала онлайн-продаж квитків до Угорщини.

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