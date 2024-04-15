Наскільки чисті стакани в Укрзалізниці: відомий блогер влаштував перевірку

Чаювання в потягах Укрзалізниці - це вже ритуал, без якого уявити поїздку неможливо. Але от чи добре миють склянки в УЗ?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відомого блогера Олега Репіча в Instagram.

Чи чисті склянки в УЗ

Блогер розказав на відео, як віддав стакани з УЗ на перевірку.

Зразки мікрофлори зі стінок стаканів передали до лабораторії. За результатами досліджень виявили кілька видів стафілококу: hominis та warneri, ці бактерії не є шкідливими.

Проте наявність стафілококу говорить про те, що стакани миють не дуже ретельно.

В коментарях люди написали, що цікаво було б перевірити чистоту білизни у вагонах УЗ.