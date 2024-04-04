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УЗ начала онлайн-продажу билетов в Венгрию

Четверг 04 апреля 2024 14:00
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УЗ начала онлайн-продажу билетов в Венгрию Фото: УЗ начала онлайн-продажу билетов в Венгрию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 апреля, стартовал второй этап внедрения онлайн-продажи билетов в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как пишет УЗ, онлайн-продажа открыта для билетов на поезд №143/146 Чоп - Будапешт - Вена, который имеет стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно.

"Речь идет о билетах до всех станций как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии", - добавляет "Укрзализныця".

Отмечается, что прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь), появятся в приложении позже.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что"Укрзализныця" запустила новый международный маршрут Прага – Чоп. Первый рейс отправился 27 марта.

Между тем, УЗ планирует наработать обновленные правила перевозки животных в поездах.

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Укрзализныця Венгрия Австрия
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