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Нашумевший прогноз "Симпсонов" о выборах в США не оправдался: что же произошло

Лиза стала президентшей (кадр из "Симпсонов")
Автор: Иванна Пашкевич

Накануне выборов США 2024 года некоторые прогнозы указывали на то, что Камала Харрис имеет шанс стать следующим президентом США, войдя в историю как первая женщина на этом посту. Одним из таких стало предсказание в сериале "Симпсоны", которое привлекало внимание благодаря своей точности в прошлом. Однако на этот раз прогнозы не оправдались.

Как комментируют это фаны анимационного сатирического сериала - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что предсказали Симпсоны

В эпизоде "Симпсонов" в 2000 году под названием "Барт в прошлое" было предсказано, что Дональд Трамп станет президентом США.

В сцене Лиза, изображенная как женщина-президент, упоминает о кризисе, который "унаследовала от Трампа".

Это предсказание стало реальностью. После инаугурации Трампа в 2017 году шоу "Симпсоны" продемонстрировало критическое отношение к его администрации, что отразилось на росте бюджетного дефицита в стране.

Образ Лизы в эпизоде также был похож на наряд Камалы: фиолетовый костюм, жемчужное ожерелье и серьги.

Когда его снова начали обсуждать во время избирательного сезона, многие фанаты увидели в этом знак, что Харрис победит.

Как видим, на этот раз "Симпсоны" ошиблись, и, несмотря на все предсказания и прогнозы, по результатам выборов США 2024 года уверенную победу одержал Дональд Трамп, что стало настоящим сюрпризом для многих. Он получил более 270 голосов выборщиков.

Что пишут пользователи

Пользователи сети активно обсуждают "ошибку" "Симпсонов". Некоторые пишут, что в эпизоде не указан конкретный год, и предполагают, что это может касаться следующего срока или даже другой женщины, которая станет президентом.

  • Однако они не упомянули, какой год. Возможно, на следующий срок
  • Возможно, в следующий раз снова будет другая женщина или Камала
  • У них еще есть немного времени, чтобы отдать ему его должность до того, как Трамп придет к власти!
  • У них был неправильный сценарий

 

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Дональд ТрампКамала ХаррисВыборы в СШАСимпсоны