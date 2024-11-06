Нашумілий прогноз "Сімпсонів" про вибори в США не справдився: що ж сталося

Напередодні виборів США 2024 року деякі прогнози вказували на те, що Камала Гарріс має шанс стати наступним президентом США, увійшовши в історію як перша жінка на цій посаді. Одним із таких стало передбачення у серіалі "Сімпсони", яке привертало увагу завдяки своїй точності в минулому. Однак цього разу прогнози не справдилися.
Як коментують це фани анімаційного сатиричного серіалу - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В епізоді "Сімпсонів" 2000 року під назвою "Барт у минуле" було передбачено, що Дональд Трамп стане президентом США.
У сцені Ліза, яка зображена як жінка-президент, згадує про кризу, яку "успадкувала від Трампа".
Це передбачення стало реальністю. Після інавгурації Трампа у 2017 році шоу "Сімпсони" продемонструвало критичне ставлення до його адміністрації, що відобразилося на зростанні бюджетного дефіциту в країні.
Образ Лізи в епізоді також був схожий на вбрання Камали: фіолетовий костюм, перлове намисто та сережки.
Коли його знову почали обговорювати під час виборчого сезону, багато фанатів побачили в цьому знак, що Гарріс переможе.
Як бачимо, цього разу "Сімпсони" помилилися, і, попри всі передбачення і прогнози, за результатами виборів США 2024 впевнену перемогу здобув Дональд Трамп, що стало справжнім сюрпризом для багатьох. Він отримав понад 270 голосів виборників.
Користувачі мережі активно обговорюють "помилку" "Сімпсонів". Дехто пише, що в епізоді не вказаний конкретний рік, і припускають, що це може стосуватися наступного терміну, або навіть іншої жінки, яка стане президентом.
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