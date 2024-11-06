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Нашумілий прогноз "Сімпсонів" про вибори в США не справдився: що ж сталося

Ліза стала президенткою (кадр з "Сімпсонах")
Автор: Іванна Пашкевич

Напередодні виборів США 2024 року деякі прогнози вказували на те, що Камала Гарріс має шанс стати наступним президентом США, увійшовши в історію як перша жінка на цій посаді. Одним із таких стало передбачення у серіалі "Сімпсони", яке привертало увагу завдяки своїй точності в минулому. Однак цього разу прогнози не справдилися.

Як коментують це фани анімаційного сатиричного серіалу - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що передбачили Сімпсони

В епізоді "Сімпсонів" 2000 року під назвою "Барт у минуле" було передбачено, що Дональд Трамп стане президентом США.

У сцені Ліза, яка зображена як жінка-президент, згадує про кризу, яку "успадкувала від Трампа".

Це передбачення стало реальністю. Після інавгурації Трампа у 2017 році шоу "Сімпсони" продемонструвало критичне ставлення до його адміністрації, що відобразилося на зростанні бюджетного дефіциту в країні.

Образ Лізи в епізоді також був схожий на вбрання Камали: фіолетовий костюм, перлове намисто та сережки.

Коли його знову почали обговорювати під час виборчого сезону, багато фанатів побачили в цьому знак, що Гарріс переможе.

Як бачимо, цього разу "Сімпсони" помилилися, і, попри всі передбачення і прогнози, за результатами виборів США 2024 впевнену перемогу здобув Дональд Трамп, що стало справжнім сюрпризом для багатьох. Він отримав понад 270 голосів виборників.

Що пишуть юзери

Користувачі мережі активно обговорюють "помилку" "Сімпсонів". Дехто пише, що в епізоді не вказаний конкретний рік, і припускають, що це може стосуватися наступного терміну, або навіть іншої жінки, яка стане президентом.

  • Однак вони не згадали, який рік. Можливо, наступного терміну
  • Можливо нвступного разу знову буде інша жінка або Камала
  • У них ще є трохи часу, щоб віддати їй його посаду до того, як Трамп прийде до влади! 
  • У них був неправильний сценарій

 

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Дональд ТрампКамала ГаррісВибори в СШАСимпсоны