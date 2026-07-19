СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае

Украинские дроны атаковали танкер "теневого флота" РФ Avero в Черном море и три нефтебазы в глубоком тылу России. На объектах возникли масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"Эти спецоперации осуществляются во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, танкер Avero использовался для перевозки российской сырой нефти в период действия эмбарго, введенного странами G7 и Европейского Союза. Находящееся под украинскими санкциями судно доставляло нефть, в частности в Китай и Индию.

Поражение танкера произвел морской дрон СБУ "Мамай".

"Именно такие суда "теневого флота" помогают кремлю обходить международные ограничения, обеспечивать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны", - пояснили в Службе безопасности.

Там добавили, что Avero стал уже четвертым танкером класса Suezmax, пораженным украинской спецслужбой за последние десять дней.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали три нефтебазы в Ставропольском крае. Расстояние до целей государственной границы Украины составляло около 600 километров.

В результате ударов на всех трех объектах возникли масштабные пожары. По данным СБУ, на нефтебазах раздались взрывы, после чего загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами.

В спецслужбе отметили, что подобные операции усложняют экспорт российской нефти, сокращают нефтяные доходы Кремля и уменьшают возможности обеспечивать горючим российские войска.