ua en ru
Вс, 19 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае

12:10 19.07.2026 Вс
2 мин
Это уже четвертый танкер "теневого флота", пораженный СБУ за последние десять дней
aimg Мария Науменко
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае Фото: морской дрон СБУ "Мамай" (facebook.com/SecurSerUkraine)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские дроны атаковали танкер "теневого флота" РФ Avero в Черном море и три нефтебазы в глубоком тылу России. На объектах возникли масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Эти спецоперации осуществляются во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, танкер Avero использовался для перевозки российской сырой нефти в период действия эмбарго, введенного странами G7 и Европейского Союза. Находящееся под украинскими санкциями судно доставляло нефть, в частности в Китай и Индию.

Поражение танкера произвел морской дрон СБУ "Мамай".

"Именно такие суда "теневого флота" помогают кремлю обходить международные ограничения, обеспечивать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны", - пояснили в Службе безопасности.

Там добавили, что Avero стал уже четвертым танкером класса Suezmax, пораженным украинской спецслужбой за последние десять дней.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали три нефтебазы в Ставропольском крае. Расстояние до целей государственной границы Украины составляло около 600 километров.

В результате ударов на всех трех объектах возникли масштабные пожары. По данным СБУ, на нефтебазах раздались взрывы, после чего загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами.

В спецслужбе отметили, что подобные операции усложняют экспорт российской нефти, сокращают нефтяные доходы Кремля и уменьшают возможности обеспечивать горючим российские войска.

Напомним, в ночь на 19 июля Силы обороны Украины также нанесли удары по другим важным военным объектам РФ.

По данным Генштаба, были поражены два российских танкера в акватории Черного моря, плавучий кран в Азовском море, зенитный ракетный комплекс "Бук" вблизи Зеленополья Запорожской области и автомобильный мост в районе Новоэкономического Донецкой области, используемый оккупантами для военной логистики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Российская Федерация Украина Чорне море теневой флот Дрони
Новости
Попадание в дома, горит ТРЦ, есть погибший и раненные: все последствия атаки на Киев
Попадание в дома, горит ТРЦ, есть погибший и раненные: все последствия атаки на Киев
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто