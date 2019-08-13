Навала жалючіх медуз: українці оригінально вирішили проблему (відео)

На курорті в Кирилівці нещодавно забили на сполох через "окупацію" медузами-корнеротами узбережжя Азовського моря. Вважалося, що така навала пов'язана з поступовим підвищенням солоності води, а орди Rhizostoma pulmo можуть відлякати відпочиваючих і зірвати пляжний сезон. Але, схоже, експерти недооцінили спритність і хоробрість курортників.

Так, приїжджі ввели практику оздоровлення за допомогою медуз, якими натирають своє тіло для лікування хворих суглобів. Про це передає dp.vgorode.ua.

У мережі показали відео, як одна жінка активно застосовує подібну медузо-терапію, чим сильно зацікавила інших відпочиваючих. До неї на пляжі поспішили допитливі туристи і розпитали про секрети такого лікування.

Жінка, сидячи на березі, запаслася кількома корнеротами, брала їх шматками й натирала ноги. За її словами, лікувальна процедура потрібна, щоб "не крутило, але потрібно перевіряти, щоб алергії не було на неї, бо може обсипати".

У Кирилівці відпочиваючі натираються медузами і лікують хворі суглоби (Фото: скріншот)

Шматки твердої медузи тут же взяв хлопчик і відніс до своєї бабусі, у якої також хворі ноги.

Як розповіла жінка, про секрети медузо-терапії вона дізналася від своєї знайомої, і відтоді користується цим "лікувальним засобом".

Зазначимо, що отрута Rhizostoma pulmo не становить серйозної небезпеки для людини, і подразнення при контакті з корнеротами проявляється тільки у чутливих людей, а воно проявляється як при опіку кропивою. До речі, недарма цю медузу так і називають - морська кропива.

Відео: YouTube / Олеся Олексіївна

Як повідомлялося раніше, нещодавно 20-річний хлопець потрапив до реанімації після купання в Азовському морі.

Також ми писали про те, що на одеському узбережжі помітили небезпечних морських тварин, скатів-хвостоклів, які підпливли дуже близько до відпочиваючих.

Нагадаємо, відпочіваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.