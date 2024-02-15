Пономарев показал единственного сына на редком кадре: как выглядит 17-летний парень
Певец Александр Пономарев приятно удивил фанатов. Артист показал единственного сына на редком фото, а также нежно поздравил его с 17-летием.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Пономарев поделился в Instagram.
Как выглядит сын певца
Известно, что у Пономарева трое детей - две дочери и единственный сын, названный в его честь Александром. 15 февраля молодому человеку исполнилось 17 лет. В честь этого праздника певец решил показать, как вырос его наследник.
На селфи Пономарев с улыбкой позирует рядом с сыном. 17-летний парень носит кудри и похож на своего отца.
"Сегодня у нас праздник! В 6:15 утра, 17 лет назад Боженька дал мне сына! Поздравляю тебя, сын! Много и Благая Лета с Божьей помощью!", - написал певец под фото с сыном.
Пономарев и его единственный сын (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Как реагирует сеть
Редкое фото сына Пономарева порадовало комментаторов. Пользователи присоединились к поздравлениям. Также они отмечали, что парень растет настоящим красавцем. Кроме этого, в комментариях пользователи пишут:
- "Поздравляю вашего сынишку с днем рождения, Александр, да будет счастливым!"
- "Уже 17? Это огонь! Поздравляю от всего сердца"
- "Искренние поздравления! Здоровья, мирного неба, исполнение мечтаний и Божьей опеки"
- "Боже, как быстро растут чужие дети. Кажется, только вчера свадьбу мамы и папы смотрела по телевизору"
- "С днем рождения вашего сына, Александр! Счастливой судьбы желаю".
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